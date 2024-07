Multa de ¢1 millón por hablar de los árbitros se estrenó tras partido Saprissa vs. Guanacasteca

En el partido entre Saprissa y Guanacasteca se estrenó la multa de ¢1 millón por hablar de los árbitros públicamente. Desde hace días, el vocero de Liga Deportiva Alajuelense, Marco Vásquez, manifestó a través de diferentes medios de comunicación que quería decirle a Vladimir Quesada que a partir de este Torneo de Apertura 2024 se aplicaría un castigo para quien cuestionara a los réferis.

Sin embargo, quien se sacó la lotería fue el gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias. Él es el primero en ser castigado con el artículo 44 BIS del Reglamento Disciplinario.

“Sancionar al señor Yosimar Arias Céspedes director técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca con una multa de ¢1 millón de conformidad con lo establecido en el artículo 44BIS, por referirse al arbitraje en términos despectivos”, informó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

El jugador Joaquín Alonso Hernández también recibió un castigo. A él lo multaron con ¢200.000 y lo suspendieron tres partidos, “por utilizar lenguaje ofensivo en contra del árbitro del encuentro”.

¿Qué fue lo que dijo Yosimar Arias sobre los árbitros?

La segunda consulta que recibió Yosimar Arias tras el triunfo de Saprissa sobre Guanacasteca fue relacionada a que se planea que el VAR entre en funcionamiento a partir de la fecha 4 y que cuánto urge esa herramienta.

El gerente de Guanacasteca declaró que estaba hablando con Mauricio Soria, porque él tiene mucha experiencia, y que estaban muy molestos.

“Pero no voy a hablar de los árbitros, vamos a hablar de las jugadas en específico y yo les pregunto a ustedes: ¿El gol de nosotros estaba offside? No. El penal, ¿fue penal?. Sí. ¿El tercer gol de Saprissa estaba bien? No sé cómo hubiera quedado el partido, si quiere hacemos las matemáticas y creo que habríamos ganado 2-1, pero el creo o lo que yo piense, ya pasó. Ganó Saprissa y los felicito”, aseguró Yosimar Arias.

También destacó que el VAR ayudará a los equipos no tradicionales a competir más, por muchas razones.

“Nos atacan más y los árbitros a la hora de que pasan muchas jugadas, en muchas se equivocan y ya con el VAR, en el momento en el que se equivoquen hay que quitar el VAR, a los árbitros, o quitarlos a los dos juntos, porque ya sería un descaro. Me gustaría que hoy hubiera empezado el VAR, porque ya fuimos afectados”.

También expresó que algunas personas señalarán que cuando los errores arbitrales favorecen a Guanacaste no dice nada. Sin embargo, según él, eso pasa muy poquito.

“Cada vez que se equivocan siempre es a favor del otro equipo. De Guanacasteca yo puedo decir tres o cuatro veces nos ayudaron, o se equivocaron (en su favor) y en diez o doce nos afectaron. Primer partido y ya dos errores (...). Listo, no hablo más de los árbitros”.

Conozca el artículo 44 Bis del Reglamento Disciplinario

El artículo 44 Bis es referente a manifestaciones peyorativas, ofensivas y despectivas en contra del arbitraje.

Ahí se señala que quien se refiera a los árbitros, al cuarteto arbitral y/o a la Comisión de Arbitraje y sus miembros de manera peyorativa, en son de burla, de forma despectiva u ofensiva a través de medios de comunicación o por medio de redes sociales, se sancionará con una multa de ¢1.000.000 la primera ocasión, la segunda ocasión con una multa de ¢2.000.000 y la tercera vez y siguientes con una multa de ¢3.000.000.

También estipula que para la sanción descrita en este artículo, el Tribunal podrá actuar a solicitud de parte o de oficio.

Otros clubes tienen la duda del por qué no se sancionó con ese artículo a Vladimir Quesada

Después del triunfo de Sporting contra Saprissa, Vladimir Quesada habló de un “error arbitral”. A raíz de eso se dieron las declaraciones del vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, haciéndole ver al técnico morado que se exponía a un castigo.

¿Qué dijo Vladimir Quesada? “Si ustedes recuerdan la jugada del error arbitral en la expulsión de Esteban Alvarado, en el encuentro de la Recopa, la acción antes, Mariano recibió un golpe en la pantorrilla. Prácticamente, un jugador rival se le paró encima y el pie se le inflamó demasiado y no lo pudimos utilizar”, apuntó el técnico saprissista. Más adelante, citó: “Cuando yo digo que vamos a jugar contra todo, es contra todo y contra todos”.

LEA MÁS: Jafet Soto está de acuerdo con vocero de Alajuelense y lanza dura frase contra Mariano Torres

A raíz de esto, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, también estaba de acuerdo con lo expresado por Marco Vásquez y dijo: “Voy a hablar del arbitraje como habló Vladimir Quesada el sábado. Igualito, voy a hablar igual. También podría agarrar la banderola al asistente (William Chow) como la agarró Mariano (Torres) en el partido de la Recopa. Estoy seguro de que hago la misma acción y para mí sí hay castigo”, comentó el florense en Radio Columbia el martes 23 de julio.

LEA MÁS: Vladimir Quesada se defiende de Alajuelense, respalda a Mariano Torres y a Abraham Madriz