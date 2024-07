Vladimir Quesada: ‘El triunfo de ellos es inobjetable y no tenemos nada que decir’

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, le dijo a su afición que lo que se le viene al equipo no es un lecho de rosas, y así lo dejó claro Sporting, que fue superior a su escuadra y la derrotó 3-1.

El timonel morado indicó que se ocupa de los yerros que haya cometido el grupo, que en dos partidos seguidos ha recibido seis goles: tres ante la Liga en la Recopa y la misma cantidad le endosó Sporting.

Vladimir, además, no vio que Abraham Madriz, el joven guardameta, haya fallado en alguna de las anotaciones, aunque es claro que tuvo responsabilidad en el segundo y tercer tanto.

- ¿Qué le dice a la afición saprissista por esta derrota?

- Nosotros entendemos y lo hemos venido hablando, este torneo va a ser sumamente difícil para nosotros y tenemos que mejorar mucho en lo técnico, táctico, en lo físico y, sobre todo, en lo mental.

“Entendíamos que íbamos a enfrentar un partido difícil, en una cancha difícil, que nos cuesta, ante un equipo bien trabajado y el triunfo de ellos es inobjetable y no tenemos nada que decir. Perdemos y no nos gusta perder, no nos gusta perder la Supercopa y la Recopa y empezar perdiendo el torneo nacional. Entiendo que tenemos un ADN ganador y, pese a estar golpeados con el resultado, para nosotros es entendible lo que debemos mejorar”.

- ¿Qué le pareció la actuación del portero Abraham Madriz y por qué Mariano Torres quedó fuera de nómina?

- Si ustedes recuerdan la jugada del error arbitral en la expulsión de Esteban Alvarado, en el encuentro de la Recopa, la acción antes, Mariano recibió un golpe en la pantorrilla. Prácticamente, un jugador rival se le paró encima y el pie se le inflamó demasiado y no lo pudimos utilizar.

“Respecto a Abraham Madriz, creo que hizo un gran trabajo. Me parece que recibimos cerca de cinco remates al marco; de ellos, tres fueron gol. Creo que en ninguno tuvo responsabilidad, fue una labor grupal, porque los goles son un cúmulo de errores. Creo que hizo las cosas bien y él está preparado para recibir presión”.

Para Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, el joven Abraham Madriz no tuvo responsabilidad en los goles. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué es lo que más le preocupa de los últimos goles que ha recibido su equipo, seis en dos partidos?

. Yo no estoy preocupado, estoy ocupado, pero no solo de ahora, sino desde siempre. Desde que asumí el equipo, siempre estoy ocupado en mejorar. Recibimos seis goles en dos juegos, independientemente de si en uno de ellos fuimos disminuidos por un jugador expulsado. Debemos mejorar en defensa, como conjunto; son once los que atacan y defienden. Tenemos que mejorar en todo y ponerle mucha atención a todos los aspectos, y es una cuestión mental, la mente maneja todo.

- ¿Saprissa es uno con Mariano y otro sin él?

- Nos da muchas posibilidades en defensa y ofensiva, organiza bien nuestro juego, pero hemos aprendido a jugar sin él. Es una pieza importante en el engranaje y esperamos tenerlo para el próximo partido.