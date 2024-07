Jafet Soto está de acuerdo con vocero de Alajuelense y lanza dura frase contra Mariano Torres

El presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, le dio la razón al vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, al asegurar que a jugadores del Saprissa, como Mariano Torres, los árbitros los miden de manera diferente y deberían tomar medidas, tras lo sucedido en la Recopa, que Alajuelense le ganó 3-1 al Deportivo Saprissa.

Vásquez, en el juego del sábado ante Santos, que la Liga ganó 2-1, reclamó ante los medios de prensa la acción de Torres, quien empujó al línea del partido, William Chow, y no hubo ni siquiera una amonestación. También mencionó una acción donde el volante David Guzmán le lanza un codazo a un rival. Tampoco estuvo de acuerdo con las críticas del técnico morado, Vladimir Quesada.

Como es su costumbre, Jafet no tuvo mayores problemas para opinar sobre el arbitraje y las declaraciones del vocero rojinegro.

“Voy a hablar del arbitraje como habló Vladimir Quesada el sábado. Igualito, voy a hablar igual. También podría agarrar la banderola al asistente (William Chow) como la agarró Mariano (Torres) en el partido de la Recopa. Estoy seguro de que hago la misma acción y para mí sí hay castigo”, comentó Soto de forma sarcástica en Radio Columbia este martes 23 de julio.

Jafet, quien siempre ha sido un fuerte crítico de los árbitros, no dudó en señalar que hay acciones en que incurre el argentino en los partidos que no son correctas y, sin embargo, no se toman cartas en el asunto. “Está más que claro que los miden diferente (al Saprissa).

“Mariano hace lo que le da la gana en la cancha. Hace lo que le da la gana. En la Supercopa (donde Herediano le ganó en penales al Saprissa) le pegó un pechazo por la espalda a uno de nuestros jugadores y todos lo vieron. No sé qué pasa, es una pregunta que hay que hacerle a los árbitros”, sentenció Soto.