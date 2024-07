Vocero de Alajuelense da mala noticia a Vladimir Quesada y habló de Mariano Torres y David Guzmán

Antes del partido en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó 2-1 al Santos, el vocero rojinegro Marco Vásquez conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión y recibió varias consultas con respecto a si le sorprendía que el empujón de Mariano Torres al asistente William Chow en la Recopa no tuviera sanción y que el hecho se reportara como una amonestación por protestar airadamente.

“Me sorprende más don Vladimir Quesada, me sorprenden más los comentarios que hace Vladimir contra el arbitraje. Yo no sé si alguien le avisó a don Vladimir que ahora hablar del arbitraje es una multa, yo no sé si alguien le comunicó eso, que es una multa de ¢1 millón y yo espero que esté alistando la billetera”, expresó Marco Vásquez en Monumental.

Dijo que a él le extraña mucho el comportamiento que ha tenido el técnico de Saprissa de un tiempo para acá hablando del arbitraje, porque ocurrió lo mismo en las finales del torneo anterior.

“No sé si habrá un reglamento diferente para jugadores como David Guzmán, que pega codazos, o para Mariano Torres que agrede a los árbitros.

”No tengo muy claro si alguien le comunicó que hablar en contra del arbitraje representa una multa y principalmente cuando se habla con cosas que no son tan cerca de la verdad”, afirmó Marco Vásquez.

Además, dijo que sobre esa situación en específico, Alajuelense no tiene ningún reclamo que hacer en sí, porque la situación del capitán morado fue con el árbitro, no con alguien de la Liga.

“Pero lo que yo pregunto es si hay un reglamento diferente para Mariano y para David Guzmán, o estamos todos bajo el mismo reglamento. Salir a hablar del arbitraje y obviar esas cosas que se están dando no me parece que sea justo”, recalcó.

Al hablar del tema en Columbia, Marco Vásquez recordó que hace unos años, Barlon Sequeira tuvo que cumplir un castigo extenso cuando jugaba con Liga Deportiva Alajuelense por una situación reportada por los árbitros.

“Por una situación menor que esa lo sancionaron dos meses y nadie mencionó eso, pero mire, ahora don Vladimir ataca al arbitraje y me gustaría que alguien le cuente que ahora hay sanciones por hablar del arbitraje. Si hay un reglamento diferente para algunos jugadores, yo quisiera saber si hay un reglamento diferente para los comentarios de Vladimir”.

Indicó que en la Liga no es que tengan algo en contra de Mariano Torres, de David Guzmán o de Vladimir Quesada, sino que esperan que simplemente haya equidad.

“Imagínese, lo que tiene es una amarilla por protestar airadamente y la pregunta es si todos vimos en el video que hay un empujón, una acción del jugador, qué pasa en ese caso, cuál es el reglamento que aplica”.

Marco Vásquez añadió que en Alajuelense han visto cambios en el arbitraje y que Horacio Elizondo ha logrado una mejoría, pero también cree que a nivel disciplinario debe haber temas de los que se hable abiertamente y que los equipos tengan la seguridad de que todos estarán bajo un mismo reglamento.

En cuanto a Vladimir Quesada, después de la derrota de Saprissa ante Sporting por 3-1, el técnico morado indicó que ellos tienen que estar preparados contra todos y contra todo.

“Yo vi a Vladimir hablando de las equivocaciones del árbitro y entonces ojalá le hayan comentado que hay un reglamento y sanciones por hablar del arbitraje. En cuanto a sus comentarios, él sabrá, yo desconozco por qué razón pelear contra todo, no sé honestamente a qué se refiere”, citó Marco Vásquez en Columbia.

También indicó que si Saprissa siente que se vio afectado por la expulsión de Esteban Alvarado, tiene el derecho de presentar una apelación.