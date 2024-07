Alajuelense vs. Santos en vivo: La Liga y los guapileños prometen cosas diferentes

La espera se acabó para Liga Deportiva Alajuelense y Santos, al ser los protagonistas del partido con el que cerrará la primera jornada del Torneo de Apertura 2024. El juego será este domingo 21 de julio a las 6 p. m. en el Estadio Nacional.

Un partido que marca un nuevo comienzo para la Liga y para Santos. En el caso de los rojinegros de Alexandre Guimaraes, la intención es arrancar con el pie derecho porque tienen muy claro que la misión de ir por ese liderato empieza desde la primera fecha.

“Estamos muy ilusionados, muy contentos con todo lo que hemos traído, con todos los refuerzos, que vienen trabajando fenomenal. Tuvimos un buen arranque el miércoles contra Saprissa, que es un rival directo, al que siempre gusta ganar.

”Nos encontramos con mucha ilusión de que llegue la jornada 1 y ojalá podamos ilusionar a la afición, reengancharlos, que se sumen y que juntos podamos hacer cosas grandes. Esa es la idea de todos”, expresó el director deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría.

LEA MÁS: Alajuelense deja al descubierto el ABC de cómo concreta sus fichajes

Los guapileños de Julio Dely Valdés aspiran a retomar aquel matiz de ser un equipo humilde y un equipo ganador, en el sentido de pelear por otras cosas y no por verse en la angustia de lidiar con la sombra del descenso. Ellos no se quieren ver en los últimos puestos en este torneo.

“Queremos ver a un Santos más competitivo en este torneo, porque creo yo que no en el último, sino en los últimos torneos hemos estado ahí abajo siempre, con un equipo que ha estado más mirando para abajo que para arriba y queremos cambiar eso. Queremos cambiar esa dinámica de resultados, de sensaciones y que todo vaya mejor”, reflexionó Julio Dely Valdés.

Liga Deportiva Alajuelense jugará su primer partido de local en el Apertura 2024 en el Estadio Nacional. (Prensa Alajuelense)

Javier Santamaría: ‘Lo importante es ganar la 31′ Copiado!

“Yo me quedaría con haber entendido que lo importante es ganar la 31, eso lo tengo muy claro ya. Mi carro lo aparco en el número 31 y cada día que llego al CAR pienso en la 31, no me lo quita nadie de la cabeza. No es que sea una obsesión, pero sí es el objetivo principal hoy”, respondió Javier Santamaría al consultársele cuál fue su mayor aprendizaje en su primer año en Alajuelense. El artículo completo lo puede leer en este enlace.

Liga Deportiva Alajuelense presentó a varios de sus refuerzos antes del debut en el Apertura 2024. Fotografía: Lilly Arce

Así piensan en Santos de Alajuelense Copiado!

“Pudimos verlo en el partido que tuvo a mitad de semana, un Alajuelense que primero hizo bastantes cambios en su planilla y en términos generales me parece un Alajuelense bastante rápido por bandas, un equipo muy dinámico y como son tradicionalmente los equipos llamados grandes en el país, son equipos que en el último cuarto de cancha tienen mucha calidad y cualquier error que cometás te lo van a cobrar”, analizó el santista Jhamir Ordain.

LEA MÁS: Santos se dio una idea clara del nuevo Alajuelense para su debut en el campeonato nacional

Julio Dely Valdés quiere que este torneo sea muy diferente para el Santos. (Jorge Navarro para La Nacion )

Precios de las entradas para el partido entre Alajuelense y Santos Copiado!

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santos, programado para el 21 de julio a las 6 p. m. en el Estadio Nacional. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense anuncia el partido contra Santos Copiado!

🦁 ¡HOY JUEGA LA LIGA! 🦁



🏆 Jornada 1 / Apertura 24'

🆚 SAN

🕒 6:00pm

🏟 Estadio Nacional

📺 FUTV

🎟️ https://t.co/QL2F6JoQBi

Boletería física disponible a apartir de las 12:45pm#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/vWUUWBPbv9 — Alajuelense Oficial (@ldacr) July 21, 2024

Santos anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

¿Quiénes son los árbitros para el partido entre Alajuelense y Santos? Copiado!

Pablo Camacho al centro, asistido por Octavio Jara y Danny Sojo. Cuarto árbitro: Kevin Ruiz.

Resultados de otros partidos en primera fecha del Torneo de Apertura 2024 Copiado!

El viernes 19 de julio se dio el banderazo de salida al Torneo de Apertura 2024 y lo primero que trascendió fue el caso de Guanacasteca, que no logró presentar en el plazo establecido la certificación de Hacienda para que se le programara el juego contra San Carlos.

Eso implica que en la sesión del Comité de Competición posterior a la primera fecha se le adjudicarán los tres puntos a San Carlos, con un marcador de 3-0.

Puntarenas y Liberia empataron 0-0 en la Olla Mágica el viernes pasado.

El sábado se jugaron tres partidos, comenzando con la goleada sin piedad por 4-0 de Cartaginés frente a Santa Ana.

Sporting derrotó a Saprissa por 3-1 en el Estadio Ernesto Rohrmoser; mientras que Pérez Zeledón y Herediano no encontraron el camino al gol en San Isidro de El General.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí.