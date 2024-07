Javier Santamaría reconoce principal aprendizaje en Alajuelense: ‘Lo importante es ganar la 31′

Javier Santamaría está contento con la planilla actual de Liga Deportiva Alajuelense, con cómo se desarrolló una pretemporada muy intensa con sesiones dobles, y le agrada la filosofía de Alexandre Guimaraes.

Hoy tiene un pensamiento muy distinto al que tenía cuando llegó, porque es ahora cuando realmente maneja al dedillo el teje y maneje del club. Aunque es uno de los más señalados por la afición, varios directivos concuerdan en que hace un año él llegó tarde al mercado de fichajes, cuando el equipo ya prácticamente estaba conformado.

En esta ocasión fue distinto y estuvo involucrado al 100% en la toma de decisiones junto con el cuerpo técnico, en un mercado que resultó más movido de la cuenta para Alajuelense.

Al consultársele cuál es el principal aprendizaje que ha tenido durante este año a nivel profesional, el español respondió que son muchas cosas, empezando porque cuando se llega a trabajar a un país nuevo tiene que aprender mucho de la historia del fútbol y de la historia del club.

LEA MÁS: Alajuelense deja al descubierto el ABC de cómo concreta sus fichajes

Tiene que conocer a mucha gente nueva, aprender a trabajar con esas personas, entender el contexto en el que está el club y el organigrama, que hay una Junta Directiva, y cree que todas las partes se han ido acoplando bien.

“Poniendo el ejemplo de Alberto Toril, que llega de otro país, en otro fútbol, y que se topa con esto y se impresiona de las instalaciones del CAR, de las canchas, de las cámaras que utilizamos para grabar, el gimnasio, el material que tenemos. Todo uno lo tiene que ir conociendo”, reflexionó Javier Santamaría.

Alberto Toril se estrenó con Liga Deportiva Alajuelense con un doblete en la Recopa. (Jose Cordero)

LEA MÁS: Uno de los fichajes de Alajuelense define su prioridad al despertar interés de club extranjero

Después de brindar todo ese contexto, el director deportivo de Alajuelense no tuvo problema en decir de manera abierta cuál fue el principal aprendizaje para él.

“Yo me quedaría con haber entendido que lo importante es ganar la 31, eso lo tengo muy claro ya. Mi carro lo aparco en el número 31 y cada día que llego al CAR pienso en la 31, no me lo quita nadie de la cabeza. No es que sea una obsesión, pero sí es el objetivo principal hoy”, afirmó.

Alajuelense procuró buscar fichajes de calidad

Según Javier Santamaría, todas esas salidas y llegadas que se dieron en Alajuelense no surgieron de la noche a la mañana.

Contó que fue un trabajo de meses, porque un fichaje no se planifica en dos semanas, máxime que una de las prioridades de Alajuelense fue analizar muy bien a quiénes contrataría, con el propósito de que quien llegue sea para verdaderamente aportar y marcar diferencia.

“Hemos estado detrás de gran parte de ellos durante mucho tiempo para minimizar el margen de error, que no sean contrataciones que después no sumen las expectativas o lo que queremos que sumen”, expresó Javier Santamaría.

LEA MÁS: Iago Falque pretende conseguir en Alajuelense lo único que le falta por conquistar en el fútbol

Recordó que para el primer mercado desconocía completamente el país, había visto algunas cosas porque estaba cerca, al trabajar en el León en México. Dijo que para el mercado de diciembre ya pudo estar un poco más involucrado, pero en esta ocasión fue diferente.

Javier Santamaría presentó oficialmente el viernes anterior a varios de los refuerzos de Liga Deportiva Alajuelense. El defensor costarricense Farbod Samadian y el lateral cubano Karel Pérez se encuentran en México en el Premundial Sub-20. Fotografía: Lilly Arce.

“Ahora, al 100%, me siento responsable de todo esto, de todo lo que acontezca. Evidentemente, la responsabilidad es mía y es un trabajo de equipo. Aquí no es que yo me vaya a colgar ninguna medalla, ni por A ni por B, simplemente es un trabajo que se hace con el cuerpo técnico, siempre avalado por la Junta Directiva”.

De cada fichaje espera grandes cosas, tiene muy claros los datos que arrojan los futbolistas con las herramientas tecnológicas con las que cuenta el club y le da muy buena espina al imaginar lo que puede llegar a hacer el equipo durante el semestre, principalmente en esas instancias finales.

Alajuelense se estrenará en el Apertura 2024 este domingo 21 de julio a las 6 p. m. contra Santos, en el Estadio Nacional.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santos, programado para el 21 de julio a las 6 p. m. en el Estadio Nacional. (Prensa Alajuelense)

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí.