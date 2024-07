Iago Falque pretende conseguir en Alajuelense lo único que le falta por conquistar en el fútbol

Iago Falque hoy se siente entusiasmado de vestir la camisa de Liga Deportiva Alajuelense. El español fue formado en La Masia del Barcelona y tiene pasado en Juventus de Turín, Calcio Bari, Villarreal B, Tottenham Hotspur, Southampton, Almería, Rayo Vallecano, Génova, As Roma, Torino, Benevento Calcio y América de Cali.

En el Tottenham fue compañero de Luka Modrić; en la Roma estuvo con Francesco Totti, al llegar a la Juventus se encontró a Alessandro Del Piero. Además, compartió camerino también con Mohamed Salah y Gareth Bale, entre otras figuras del fútbol mundial.

“Soy un jugador técnico, que le gusta mucho asociarse, que busca mucho dar el último pase. Me he caracterizado por tener buenos números de cara a puerta; he metido muchos goles”, afirmó Iago Falque.

- ¿Por qué vino a Costa Rica?

- Para mí, el profe Alexandre Guimaraes fue muy importante para estar aquí, porque me entrenó el último año en el América y me fue muy bien. Él me conoce, sabe gestionarme, cuándo sí, cuándo no, cuándo apretarme más o menos, y a los jugadores de más experiencia y con cierta edad eso nos ayuda mucho.

”Obviamente, hay más circunstancias que esa, una vez que conoces el proyecto y ves todo esto, pero el profe Guima tiene una parte importante en mi llegada aquí, a Costa Rica”.

- Su paso de Europa a América es para conseguir títulos, porque no lo había logrado a lo largo de su carrera. ¿Eso es así?

- Aparte de la Roma que habíamos peleado por el título, luego jugué en equipos muy buenos de clasificación a Europa League, pero no eran equipos para pelear títulos, no había tenido esa posibilidad. En América lo intenté, estuvimos cerca y cuando me llamó Javier Santamaría fue lo primero que le comenté, fue una sensación que no había vivido en el fútbol profesional.

”El otro día estaba contento, pero tenemos claro cuál es el objetivo y cuál es el título primordial y prioritario para nosotros, ese será el título que celebraremos de una manera más especial”.

- Ha pasado por muchos equipos de peso a nivel mundial, pero pareciera que no dura tanto tiempo en los clubes. ¿Su expectativa es consolidarse en la Liga?

- En el Torino estuve cuatro años seguidos y me fue muy bien, jugué ocho años en Italia y esa fue mi época más brillante o mejor. Aquí he firmado por un año, acabo de llegar y la verdad es que la impresión es muy buena en todos los sentidos, futbolísticamente y como país. Estoy muy contento y luego ya veremos el futuro. La primera impresión es muy positiva.

- En Colombia fue un gran jugador, tuvo una fractura y después de eso le costó retomar el ritmo. ¿Ya está alejado por completo de las lesiones?

- Fue una fractura de tibia en el mejor momento desde que llegué a Colombia, me estaba yendo muy bien y luego, después de mi recuperación, me marché de ahí por otro tipo de temas. La recuperación la hice en mi casa y he tenido algunas ofertas, y al final, con el tiempo, decidí venir aquí y esta pretemporada fue muy importante para mí, empezar desde el primer día para coger el ritmo y afrontar lo que se viene.

Anderson Canhoto, Larry Angulo e Iago Falque son parte de los refuerzos de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

- Periodistas de Colombia dicen que con el cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes es con el que usted ha mostrado su mejor forma física y que lo han trabajado mejor. ¿Eso lo inclinó para venir a Alajuelense?

- Cuando llegué a Colombia tuve un problema físico, pero sobre todo de salud, y tuve que estar un tiempo parado sin jugar. Ellos me esperaron, me tuvieron paciencia, me ayudaron mucho en el tema físico y personal. Después me hicieron rejuvenecerme. Me acabó yendo muy bien y después tuve esa mala suerte con esa lesión, pero son cosas incontrolables.

”Después de un tiempo parado, es importante que un técnico y un preparador te conozcan, y la verdad es que esta pretemporada me ha ido muy bien para coger energía, para coger fuerza y para afrontar todo lo que viene, que son muchos partidos muy importantes y muchas competiciones”.

Iago Falque asegura que está muy contento con ser parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

- En Colombia algunos periodistas también lo describían a usted comparándolo con James Rodríguez. ¿Qué piensa de eso?

- Gracias por la comparación, eso quiere decir que me tienen en buena estima. Somos zurdos, mediapuntas, nos gusta crear juego y asistir. James es James, es un referente y uno de mis jugadores favoritos.

- ¿Cómo lo convenció Alexandre Guimaraes en esa conversación que tuvieron?

- Guima lo que me comentó es que en el CAR iba a estar muy cómodo, en el día a día que iba a estar muy bien, el reto que también supone para un jugador el llegar a un club con tiempo sin ganar. Es un reto y algo muy bonito para los jugadores, lo que nos mueve, esos objetivos, y aquí estamos para ayudar, muy feliz y esperando conseguir ese tan ansiado título que desde que llegué el primer día, la gente por la calle ya te lo menciona.

- ¿Qué criterio tiene del fútbol costarricense?

- Estoy muy sorprendido del nivel que tenemos en el equipo. Del resto me cuesta dar una opinión porque jugamos solo contra Saprissa el miércoles y estamos de pretemporada, entonces tampoco tendría un criterio muy objetivo, pero sí que es cierto que llevo un mes entrenando con mis compañeros y he visto un buen nivel.

Iago Falque asegura que está acostumbrado a lidiar con la presión en el fútbol y está listo para lo que sea en Liga Deportiva Alajuelense. Fotografía: Lilly Arce

”Creo que tenemos equipo para competir, para pelear, eso seguro, y creo que tenemos un equipo que en Centroamérica y más adelante con equipos de México y otros, podemos pelear contra cualquiera, sea aquí como también fuera”.

- ¿Qué les puede aportar usted a los jóvenes?

- He visto jóvenes muy interesantes, se trabaja muy bien. Yo me crié en La Masía, en la cantera del Barcelona que es algo similar a esto con todos los chicos, y ojalá que sea un ejemplo para ellos, que me puedan ver entrenar, que los jugadores que están en mi posición puedan aprender alguna cosa de mí.

”Que pueda ser un espejo donde se puedan mirar, luego cada uno con sus condiciones, pero me gustaría que así como yo he aprendido de otros jugadores, puedan tener esa imagen de mí”.

