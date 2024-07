Iago Falque, el nuevo cerebro de Alajuelense: ‘El primero en autopresionarse soy yo’

El español Iago Falque, el colombiano Larry Angulo y el brasileño Anderson ‘Canhoto’ Cardoso forman parte del once estelar de Liga Deportiva Alajuelense para la Recopa contra Saprissa; mientras que el delantero español Alberto Toril quedó en la suplencia.

“Muy contento de estar aquí, estos primeros días la verdad que están siendo muy intensos, con muchos entrenamientos y las sensaciones son muy buenas. Hay muy buen ambiente, hay un grupo muy sano y un equipo competitivo”, expresó Iago Falque.

Sus primeras impresiones las brindó a través de la oficina de comunicación de Alajuelense y sin ningún problema de inmediato asumió una responsabilidad importante y se pone la presión encima.

“Ya me lo habían dicho y lo he percibido, uno se mueve por objetivos, por esa motivación que es ganar títulos y yo he jugado en equipos muy grandes donde siempre he tenido mucha presión, así que he convivido siempre con ello.

”He tenido una trayectoria muy amplia, a partir de muy pequeñito me fichó el Barcelona con diez añitos, estoy acostumbrado a estar toda la vida afuera. He jugado prácticamente en los mejores estadios del mundo y el primero en autopresionarse soy yo. Al final uno siempre quiere rendir y quiere demostrar”, afirmó Iago Falque.

Añadió que los jugadores de su perfil suelen ser futbolistas que marcan diferencias, como creativos, como mediapuntas y que deben ser habilidosos.

“Yo toda la vida he convivido con eso y sé que la presión la he tenido en toda mi carrera. Cuando llegué a Colombia pasó lo mismo y me ha ido bien siempre, espero que aquí no sea diferente. Estamos muy motivados y espero hacerlos disfrutar mucho vistiendo la camiseta y darles alegrías en cuanto a títulos”, afirmó Iago Falque, quien porta la camisa 14 en Alajuelense.

