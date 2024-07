Saprissa vs. Alajuelense en vivo: Recopa es un examen adelantado para los grandes

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense protagonizarán un nuevo clásico nacional, en la Recopa organizada por Unafut y que es un evento que busca coronar al campeón de campeones. La ‘S’ se presenta a la cita como monarca de la Liga Promerica, mientras que la Liga está en esta competencia como el ganador del Torneo de Copa. El partido es este miércoles 17 de julio a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

“A todas las copas que sean oficiales les doy valor, me parecen importantes. Después, hay que encontrarle el sentido y las fechas. Saprissa siempre tiene la presión de competir y llegar a las finales, siempre está esa obligación. Yo la tomo con mucha seriedad.

”La Liga ganó el Torneo de Copa y nosotros somos los tetracampeones. Juegan los que ganaron algo. No sé si es la mejor fecha y eso habría que discutirlo. El día que me retire diré: ‘Gané una Recopa o una Supercopa’, no solo voy a decir los títulos nacionales, les doy valor a todos”, expresó el capitán del Saprissa, Mariano Torres.

Mientras que el técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes afirmó que está convencido de que a los dos equipos les sentará bien este clásico que servirá para darle la patada inicial a la temporada 2024-2024.

“El juego como tal nos cae bien a los dos, es cerrar una pretemporada cada quien con diferentes ángulos de planificación. Nosotros decidimos quedarnos acá, llevar equipos al CAR, porque ahí tenemos todo y podemos dar a los jugadores todo lo concerniente a alimentación, descanso, recuperación, etcétera.

“Siempre uno en la planificación de una pretemporada busca cerrar con un partido más fuerte que otros. Está clarísimo que en este partido los dos cuerpos técnicos vamos a evaluar lo que hemos visto durante la pretemporada, y a partir de ahí planificar ya el arranque del torneo el domingo 21 de julio a las 6 p. m. contra Santos en el Estadio Nacional”, destacó Alexandre Guimaraes.

La Recopa les permitirá a Vladimir Quesada y a Alexandre Guimaraes tener una noción real de cómo están el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense para el inicio del Torneo de Apertura 2024. Foto: Rafael Pacheco

Alajuelense podrá alinear a sus extranjeros Copiado!

Alajuelense recibió una de las noticias que más esperaba el lunes pasado en horas de la tarde: Iago Falque, Larry Angulo, Anderson ‘Canhoto’ Cardoso y Alberto Toril tienen sus respectivos permisos de trabajo y podrán jugar la Recopa contra Saprissa si Alexandre Guimaraes lo cree oportuno.

Iago Falque, Alberto Toril, Anderson Canhoto y Larry Angulo ya pueden jugar y dejarse ver con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Saprissa sigue afinándose Copiado!

Antes de la Recopa de este miércoles, el Deportivo Saprissa disputó su tercer compromiso de cara al inicio del campeonato. Los morados tuvieron un partido internacional en San Antonio, Texas, Estados Unidos el sábado anterior.

El campeón nacional se enfrentó al San Antonio FC, club de la USL Championship (segunda división de la MLS). El partido se efectuó en el estadio Toyota Field y los nacionales ganaron 2-4.

El Deportivo Saprissa hizo una buena presentación contra el San Diego FC. Youstin Salas, quien fue titular, aquí controló el balón ante la marca de Machop Chol. (Foto: Cuenta X de San Antonio FC).

¿Dónde puedo ver la Recopa entre Saprissa y Alajuelense? Copiado!

La Recopa entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se transmitirá por FUTV.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Recopa? Copiado!

Pulso en el banquillo entre Vladimir Quesada y Alexandre Guimaraes Copiado!

Vladimir Quesada y Alexandre Guimaraes vuelven a sostener un pulso desde el banquillo. Según el estadígrafo de la Unafut, Martín Soto, será este encuentro será el cuarto de la historia entre ambos estrategas, siendo este compromiso el primero por el título de una Recopa.

En ese duelo particular desde el banquillo, Vladimir Quesada ganó un partido, Alexandre Guimaraes se dejó la victoria en uno y también se dio un empate.

¿Cómo les fue a Saprissa y Alajuelense en la Recopa en el pasado? Copiado!

Según datos del estadígrafo de Unafut, Martín Soto, esto pasó cuando el Deportivo Saprissa o Liga Deportiva Alajuelense disputaron la Recopa en años pasados:

1963: Saprissa 1-1 Uruguay de Coronado. (Saprissa ganó en penales).

1967: Alajuelense 1-0 Barrio México.

2023: Cartaginés 0-0 Saprissa. (Saprissa triunfó en la tanda de penales).

