Alexandre Guimaraes cuenta los detalles desconocidos de la pretemporada de Alajuelense

“Es un gusto dar la patada inicial a la temporada con esta Recopa, que creo que nos cae bien. Es un partido que al estar los dos equipos más importantes del país lógicamente le da una connotación también atractiva”, expresó Alexandre Guimaraes en la cuenta regresiva para que Liga Deportiva Alajuelense se deje ver públicamente por primera vez, este miércoles a las 8 p. m. contra Saprissa en el Estadio Nacional.

Durante esta pretemporada, Alajuelense sostuvo tres fogueos en la última semana, con partidos frente a Fútbol Consultants, Escorpiones de Belén y Sarchí. La Nación sabe que en esos tres ensayos, los rojinegros convirtieron 15 goles y encajaron dos.

“Nosotros hemos hecho una muy buena pretemporada, en donde hemos podido cumplir con los objetivos, y no hemos tenido ningún contratiempo respecto a lesiones de jugadores, que a veces suceden”, indicó el estratega de la Liga.

Contó que para efectos de la planificación que elaboró junto a su cuerpo técnico, la temporada en sí para Alajuelense arrancó este 15 de julio, teniendo todo el plantel a disposición, exceptuando a los cachorros Sub-20 que están con la Selección de Costa Rica.

“Es un grupo importante de jugadores, que es uno de los objetivos que nosotros teníamos y que habíamos conversado con la Junta Directiva. En este momento, de la nómina del equipo, alrededor de un 33% es de jugadores de 20 años para abajo. Eso marca muy bien el camino que nosotros queremos hacer para dar esta oportunidad hacia los jugadores hechos y potenciados en el CAR”.

Indicó que ya será el juego como tal y el esfuerzo de ellos mismos lo que les dé los minutos que se merecen, de acuerdo a lo que vayan mostrando en los entrenamientos. Sin olvidar que en el Torneo de Copa también está la obligación de poner jugadores jóvenes y que eso les dará un rodaje importante.

“A partir del miércoles no vamos a tener ninguna pausa de nada, porque el calendario es lo que es, y por eso hemos conformado una planilla importante de 26 o 27 jugadores de campo, más los porteros. Así que estamos ya listos para arrancar todo esto”, apuntó Alexandre Guimaraes.

- ¿Cómo visualiza esta Recopa en pretemporada tan cerca de iniciar el campeonato? ¿Cuánto cambiará la Liga de un torneo a otro?

- El juego como tal nos cae bien a los dos, es cerrar una pretemporada cada quien con diferentes ángulos de planificación. Nosotros decidimos quedarnos acá, llevar equipos al CAR, porque ahí tenemos todo y podemos dar a los jugadores todo lo concerniente a alimentación, descanso, recuperación, etcétera.

”Siempre uno en la planificación de una pretemporada busca cerrar con un partido más fuerte que otros. Está clarísimo que en este partido los dos cuerpos técnicos vamos a evaluar lo que hemos visto durante la pretemporada, y a partir de ahí planificar ya el arranque del torneo el domingo 21 de julio a las 6 p. m. contra Santos en el Estadio Nacional”.

- Antes estaba la montaña y playa, luego irse al exterior o traer equipos. ¿Cómo han evolucionado estas pretemporadas y por qué ya no se traen equipos de afuera?

- Una de las cosas en las que tenés que tener más control durante las pretemporadas es en el manejo de las cargas, y a veces cuando salís al exterior perdés días de entrenamiento; porque el manejo de las cargas a donde vayás no es lo mismo si tenés las facilidades, como en este caso el CAR te las da.

”La industria ha hecho que las pretemporadas hayan cambiado a otro nivel, el sacar a los equipos y hacer giras grandes para recoger dinero; eso es así.

”Nosotros decidimos, y así lo hemos hecho en los últimos cinco años con mi cuerpo técnico y nos ha ido muy bien, quedarnos en el lugar, hacer las sesiones que se planifican, tener control sobre todo, como alimentación, descanso, cargas.

”En este momento puedo decir que en los tres juegos que hicimos, prácticamente todo el plantel tuvo la misma cantidad de minutos, cada uno de los jugadores. Eso para nosotros es muy importante por el tipo de torneo que se va a jugar ahora en este semestre, con una cantidad tremenda de partidos. Nosotros decidimos hacerlo así. Hay otros equipos que prefieren otro tipo de cosas”.

- ¿Cómo está el plantel al ya trabajarlo desde la pretemporada?

- Estamos muy satisfechos de haber hecho todo lo que se ha hecho hasta ahora. Hay que recordar que cuando aceptamos el reto de venir a la Liga, sabíamos que teníamos que hacer un plan de contingencia, que se hizo.

”Había que hacer un plan de reestructuración que se está haciendo y hay un momento de consolidación. Esperemos que con todo lo que se ha hecho hasta ahora, podamos tener ese momento de consolidación más temprano aún de lo que generalmente sucede. Porque todos estamos acá, seguimos acá porque queremos alcanzar el objetivo en este semestre”.

- Alajuelense aún no tiene el permiso de trabajo de Iago Falque, Larry Angulo, Anderson Canhoto ni Alberto Toril. ¿Cuánto le modifica este aspecto y estar lidiando con esa situación semestre a semestre, porque por lo general los extranjeros deben esperar su tiempo para debutar?

- Nosotros como cuerpo técnico por supuesto que queremos que los futbolistas estén lo más pronto posible, y ellos también; pero esos tiempos son incontrolables. Ya todas las transferencias de ellos están acá.

”Ahora es nada más esperar acá que los permisos de trabajo ya puedan estar, ya sea para el miércoles, o para el domingo. A veces salen cosas más rápidas que otras. El club ha hecho todo, aprendió también de situaciones anteriores y ha hecho todo. Ahora estamos nada más esperando la luz verde de la gente en Migración”.

- Joel Campbell salió del país este 15 de julio. ¿Ya no cuenta con él para el torneo?

- Bueno, no sé. Hasta que no me comuniquen oficialmente, él todavía tiene una semana más de vacaciones con nosotros. Así que no sé, si se fue de vacaciones, o si ya quedó todo arreglado. Así que yo esperaría que si él se fue ya para Brasil, pues que tenga todo el éxito que él se merece, y si se fue de vacaciones, pues la próxima semana lo esperamos acá.

- Carlos Mora y Joel Campbell fueron parte de los jugadores vitales en cuanto a extremos en Alajuelense. ¿Cómo manejará la situación, porque de extremos quedan Joshua Navarro, Anthony Hernández y Diego Campos?

- Tenemos extremos largos y tenemos extremos no tan largos de recorrido; tenemos extremos que pueden asociar el juego y tenemos extremos que tienen que ser muy verticales. Acá dentro de toda esta reestructuración, creo que todavía tenemos en esos espacios de la cancha, jugadores que nos pueden rendir muy bien.

”Son dos jugadores muy importantes, obviamente que sí, pero es parte del fútbol profesional de hoy, saber que los jugadores buenos van a salir y que hay que tener y buscar reemplazos, ya sea dentro de casa, o fuera de casa”.

- ¿La Recopa podría marcar el destino del campeonato en cuanto a si la disputa del título en diciembre será entre Saprissa y Alajuelense? ¿O considera que esa pelea será entre Saprissa, Alajuelense y Herediano?

- Falta mucho, pero lo que sí tal vez pueda marcar un poco son las intenciones de cada uno. Saprissa ya tiene una estructura armada y nosotros readaptando la estructura que hicimos de contingencia en el semestre anterior. A partir de ahí, las intenciones pueden ser mucho más visibles de acuerdo a lo que presentemos el miércoles.

”Hubo equipos en el torneo anterior que arrancaron muy bien y que después quedaron fuera de la final; otros que no arrancaron bien y llegaron a la final, como el caso de nosotros. Hay equipos que se han armado muy bien, hay equipos que le dieron continuidad a trabajos que están siendo bien llevados, como San Carlos, Liberia y Sporting.

”La manera como Luis Fallas salvó a Pérez Zeledón habla muy bien de su trabajo, así que creo que será un torneo en donde nosotros, Saprissa y Herediano, que tendremos muchos partidos, vamos a tener que estar muy despabilados para dar pelea en todos los frentes”.

Precios para la Recopa entre Alajuelense y Saprissa

Las entradas para la Recopa de este miércoles están a la venta en ticketshow.cr, con precios que van desde los ¢5.000 hasta los ¢11.000.

Sol sur: ¢5.000

Sol norte: ¢5.000

Gradería este sombra: ¢7.000

Platea este: ¢9.000

Balcón este: ¢11.000

