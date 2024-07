Mariano Torres confiesa que le lleva ganas a la Recopa

El Deportivo Saprissa está listo para jugar una final más contra Liga Deportiva Alajuelense. Morados y manudos disputan el título de la Recopa. El juego es este miércoles a las 8 p.m. en el Estadio Nacional.

La Unafut organizó la conferencia de prensa previa al compromiso y Mariano Torres, capitán del equipo morado, dio sus impresiones del encuentro. Torres fue claro en que para él la Supercopa y la Recopa son importantes y suman para el ganador. Lo que Mariano aclaró y dijo que se puede discutir luego, es si las fechas son las adecuadas para jugarlas.

- ¿Cómo se encuentra, físicamente, para encarar esta copa y el inicio del certamen?

- Me siento bien. Feliz y contento de poder jugar una final más. Trato de disfrutar cada día y entrenamiento, cada partido que me toca. Conforme avancen los partidos, cada uno y todos nos sentiremos mejor. Vivo las finales como si fueran las últimas, porque no sé cuántas más vamos a tener.

- ¿Cómo no caer en tranquilidad, tras ganar varios títulos seguidos?

- Como dije antes, trato de disfrutar cada entrenamiento y partido. Creo que esto que acabamos de vivir, de ganar cuatro torneos seguidos, no es fácil y nos costó mucho, pero el cuerpo técnico siempre nos dice ‘ya está, ya pasó’ y a seguir adelante. Yo, para estar tranquilo, me quedo en la casa. Mientras tenga el hambre de competir y ganar, lo voy a seguir haciendo.

Rándall Row y Mariano Torres, fueron los representantes del Deportivo Saprissa, en la conferencia de prensa que organizó la Unafut.

- ¿Qué obligación tiene Saprissa para ganar la Recopa?

- A todas las copas que sean oficiales les doy valor, me parecen importantes. Después, hay que encontrarle el sentido y las fechas. Saprissa siempre tiene la presión de competir y llegar a las finales, siempre está esa obligación. Yo la tomo con mucha seriedad. La Liga ganó el Torneo de Copa y nosotros somos los tetracampeones. Juegan los que ganaron algo; no sé si es la mejor fecha y eso habría que discutirlo. El día que me retire diré ‘gané una Recopa o una Supercopa’, no solo voy a decir los títulos nacionales ;le doy valor a todos.

- ¿Cómo manejar las cargas?, sobre todo porque a Saprissa se le vienen varios juegos.

- Es importante estar en comunicación con el cuerpo técnico, indicarle cómo uno se siente. No solo yo que tengo 37 años; los chicos también, que han jugado muchos partidos, pero eso se maneja bien con el cuerpo técnico.

- ¿Qué impresión tiene de la Copa Centroamericana? ¿La tienen que ganar por obligación?

- Es importante, es un torneo internacional en el que en el pasado quedamos debiendo. Aparte de representar a Saprissa, representamos a Costa Rica y debemos dejarlo en lo más alto posible. Para nosotros, el objetivo es llegar a lo último, así lo requiere esta institución, es una obligación. Nos preparamos de la mejor manera para todos los torneos.

- ¿Qué le han parecido Rachid Chirino y Gino Vivi, los refuerzos de Saprissa?

- Yo, como compañero, te digo que tienen muchas condiciones. Si el cuerpo técnico los trajo es porque les vieron cosas buenas, que yo también se las veo. A Chirino ya lo han visto mucho cuando estuvo en San Carlos, y Gino es muy bueno con la pelota, tiene mucha habilidad.