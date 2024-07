Uno de los fichajes de Alajuelense define su prioridad al despertar interés de club extranjero

Fernando Piñar no quiere perder la oportunidad de cumplir su sueño de enfrentar los retos de este semestre con Liga Deportiva Alajuelense. El lateral derecho, que dejó una grata impresión en su primera aparición con los rojinegros en la Recopa, no quiso profundizar mucho en la opción de marcharse al fútbol internacional.

El carrilero mencionó que todo eso lo manejan su representante y el club, pero que él tiene las cosas más que claras.

“Ahorita estoy enfocado en Liga Deportiva Alajuelense y muy contento de estar acá. Quiero conseguir grandes cosas con el club y dar lo mejor de mí”, respondió Fernando Piñar mientras se efectuaba la presentación oficial de los refuerzos de la Liga.

Sobre ese tema en específico, el director deportivo de la Liga, Javier Santamaría, también dijo que es claro que Fernando Piñar está en los planes del equipo y que el carrilero se encuentra enfocado con el club.

“Está trabajando muy bien, ha hecho una buena pretemporada. Nos sorprendió a todos con su trabajo, su dedicación y sus ganas de sumar para el equipo. Viene a ser una pieza importante, como los demás refuerzos, más los chicos que tenemos desde tiempo atrás y los del CAR que se suman.

”De momento, esa es la realidad. El mercado no cierra hasta el 31 de agosto; pueden pasar cosas, sí, pero la idea es que Fernando esté con nosotros ojalá mucho tiempo”, destacó Javier Santamaría.

Fernando Piñar: ‘Espero hacer las cosas de la mejor manera con Alajuelense’

Mientras atendía las consultas de los diferentes medios de comunicación en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, Fernando Piñar evidenciaba en sus respuestas que, a pesar de esa opción, su prioridad en este momento es Alajuelense.

Fernando Piñar contó que le pidió referencias a Jeyland Mitchell cuando Liga Deportiva Alajuelense lo tenía en planes. Fotografía: Lilly Arce.

Fue uno de los primeros jugadores que la Liga fichó en este mercado y sabe que si hace las cosas bien, este club puede ser una vitrina para algo más a futuro, como ocurrió con Jeyland Mitchell, quien le dijo que no lo pensara dos veces y fichara con los manudos.

“Para mí, Jeyland es un ejemplo. Lo tuve de compañero en Liberia y en Guanacasteca, y es un ejemplo a seguir. No tengo techo para mis límites. Espero hacer las cosas de la mejor manera con Alajuelense, salir día a día a darlo todo en los entrenamientos y estoy muy feliz; siempre estaré contento de haber llegado aquí. Quiero ir paso a paso, logrando todos mis sueños”, afirmó Fernando Piñar.

Fernando Piñar tiene contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

El periodo de vacaciones se le hizo eterno por algún momento. Ese futbolista que hace algún tiempo destacaba en los redondeles en Guanacaste como montador de toros estaba ansioso esperando que llegara el momento de iniciar labores con la Liga.

“Desde que llegué a la pretemporada, siempre me preparé para dar lo mejor. Me he ido ganando las cosas poco a poco y cuando entré a la cancha tenía una sensación de querer darlo todo. Todo me salió de la mejor manera. Tengo grandes compañeros de quienes aprender y estoy contento con ese debut”.

Los laterales de Alajuelense se convirtieron desde hace algún tiempo en el blanco de las críticas, pero considera que es una demarcación en la que la competencia es alta.

“Es un tema del que se habla mucho, de los laterales de la Liga, y la verdad que estando aquí me encantan los retos. Sé la responsabilidad que tengo, quiero dar lo mejor de mí en esta posición. Día a día me preparo pensando en ir mejorando como persona, como profesional y como futbolista.

Fernando Piñar asegura que si Carlos Martínez está bien en Liga Deportiva Alajuelense, él también lo estará. (Prensa Alajuelense)

Con Carlos Martínez me llevo muy bien y con todos los compañeros en general. La competencia es muy alta; sé la calidad que él tiene. Él lleva un año y para mí, si él está bien, yo también voy a estar bien. Entonces, mientras la competencia sea sana, todo va a estar al 100%”, detalló.

Fernando Piñar juega como lateral derecho, pero también en el pasado se desempeñó como defensor central.

“Tuve un pasado aquí en 2017, cuando las cosas no se me dieron, y volver aquí para mí me deja unas impresiones altísimas”, apuntó el futbolista de 22 años.

“Desde el día uno, lo vine a dar todo. Uno se gana las cosas en la cancha y todavía no estoy al 100%; me falta, y siento que conforme pasen los días iré mejorando”, destacó Fernando Piñar.

