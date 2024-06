Fernando Piñar, el exmontador de toros sin miedo a nada, está dispuesto a ‘sudar sangre’ con Alajuelense

“Estoy muy contento de llegar a una institución como la Liga, porque me ha costado mucho salir adelante. Para mí esto es un logro más, estoy muy contento y a la espera del arranque del torneo para dar lo mejor de mí”, expresó Fernando Piñar a La Nación el pasado 31 de mayo, cuando fue anunciado como el nuevo lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense.

Desde entonces, pasaron varios días y, después de iniciar la pretemporada con los rojinegros, el nicoyano de 22 años, que firmó un contrato de dos años con el León, brindó sus primeras impresiones a través de la oficina de comunicación del club, ya con la camiseta de Alajuelense puesta. Es más, ya eligió número y portará el 26 en su espalda.

- ¿Cómo toma esta oportunidad?

- Estoy muy contento de llegar a una gran institución como lo es Liga Deportiva Alajuelense. Tengo un pasado por aquí y la verdad es que me siento muy contento de volver a estas instalaciones, a un club que para mí es muy grande en Costa Rica y estoy muy contento, porque hice una visoria en el 2017 y hoy se da volver a este gran club.

- ¿Cuál es su objetivo?

- La mentalidad de todos en el camerino es salir campeón. Vamos a ir paso a paso, partido a partido, y estamos claros. Sé la responsabilidad y a lo que vengo, que quiero lograr grandes cosas con el equipo. Vamos a ir paso a paso.

- ¿Cuánto ha luchado Fernando Piñar para llegar a Alajuelense?

- Me ha costado mucho, he pasado momentos difíciles en los que he pensado muchas cosas, pero mi mentalidad siempre ha sido seguir hacia adelante, poco a poco. Al estar en equipos como Guanacasteca y Liberia he ido paso a paso, logrando cosas, mejorando en lo futbolístico y en lo personal. Estar ahora acá en Liga Deportiva Alajuelense es un gran logro personal y familiar, estamos muy contentos.

Fernando Piñar se declara un seguidor más de Liga Deportiva Alajuelense

- ¿Cómo lo recibieron en el equipo?

- Demasiado bien, nunca me imaginé el recibimiento de la dirigencia y de los compañeros, que siempre me apoyaron de la mejor manera. En el día a día y en los entrenamientos me han acuerpado de la mejor manera y quiero dar lo mejor de mí para seguir cosechando frutos con el club.

- ¿Había compartido camerino con alguno?

- Con Kevin Cabezas y con Jeyland Mitchell, nada más.

- ¿Cómo se describiría como futbolista?

- Me gusta el uno contra uno, el juego aéreo, pedir la pelota, salir jugando y arriesgar, salir hacia adelante y buscar los marcadores, nunca echarse atrás. Acá hay un liguista más que lo va a dar todo por esta camiseta, por estos colores.

- ¿Es un liguista más?

- Un liguista más y aquí estoy para servirle y dar todo por esta camiseta, hasta sudar sangre si es posible y darlo todo de mí.

- En Liberia tuvo un gran rendimiento, porque atacaba y defendía. ¿Cómo hacer para que la camiseta de Alajuelense no le pese?

Todo se trabaja desde la parte mental. Desde la preparación física, que es lo primordial, dar lo mejor en cada entrenamiento, adaptarse rápido a lo que el profesor quiere e irme preparando desde el día uno de pretemporada, dar lo mejor de mí y demostrar de lo que estoy hecho. Paso a paso todo se irá dando de la mejor manera.

- ¿Cómo ha sentido los entrenamientos?

- El nivel de competencia acá es otro totalmente, el ambiente también. Sé que los primeros días es difícil, cansado, pero vamos paso a paso. Sé que iremos logrando grandes cosas.

”Estoy tranquilo y contento, sé que vamos a ir cosechando frutos, escuchando cosas de los compañeros de más experiencia y las palabras sobran, estoy contento. Debo dar lo mejor de mí, de por qué estoy acá y solo queda trabajar duro”.

- ¿Es cierto que fue montador de toros?

- Desde pequeño siempre me crié en el campo, esa fue mi vida de campo. Ahí aprendí a crecer solo, no teníamos muchos recursos con mi mamá, entonces comencé a ganar un poco de dinero en la vida de campo, trabajando con ganado y ahí se fue formando todo eso.

”Me gustaba montar terneros, toretes, toros, y al final me gustó mucho, pero no era lo que mi familia quería. Seguí luchando por un sueño que fue seguir en el fútbol, y gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a esas personas que me han ayudado en todo”.

- ¿Qué le dice a la afición liguista?

Aquí tienen a un jugador más, que lo va a dar todo por estos colores y que sigan apoyando hasta el último momento. Vamos a ir paso a paso, logrando grandes cosas.

