Vladimir Quesada se defiende de Alajuelense, respalda a Mariano Torres y a Abraham Madriz

Vladimir Quesada no se cansa de señalar que Saprissa deberá jugar contra todo y contra todos, tras el tetracampeonato de los morados. El timonel considera que la lucha será dentro y fuera de la cancha y luego de su victoria 3-1 frente a Guanacasteca se defendió de los señalamientos de los dirigentes de Alajuelense y hasta aprovechó para respaldar a Mariano Torres y en especial a Abraham Madriz.

Vladimir Quesada sumó su primera victoria con Saprissa en el Torneo de Apertura 2024. Los morados acumulan una derrota y un gane. (Mayela López)

Alajuelense y Herediano se han referido muy fuerte sobre Mariano Torres y acusan de que juega con un reglamento diferente. ¿Siente que lo que buscan es que Mariano no esté y que se pierda los partidos?

- Sé de esto porque me lo dice usted, porque no escucho nada. Hasta ayer me di cuenta que por la gestión de una persona me estaban investigando.

”Cuando preparamos a jugadores en divisiones menores, en ocasiones se nos van. Algunos se marchan porque no los podemos retener o porque no tenemos buen ojo, pero eso es bueno, porque nos gusta que los demás equipos tengan buenos jugadores y así podemos crecer.

”Pensamos de otra manera, queremos jugar contra los mejores futbolistas de otros equipos. Nos gusta enfrentar a los mejores de Alajuelense, Herediano, Cartagines, Guanacasteca y todos los demás, porque somos diferentes”.

Marco Vázquez, vocero de Alajuelense, señaló que cada vez que escucha hablar a Vladimir Quesada da gracias de que muy pronto viene el VAR a Costa Rica. ¿Como toma estas declaraciones?

- No tengo el placer de conocer a don Marco Vásquez o no tengo claro si lo he saludado. Creo que el señor tergiversa lo que digo o me escucha poco, porque difícilmente me quejo del arbitraje.

“Lo que dije es que tenemos que jugar contra todo y contra todos. Entiendo esto que pasa, muchas veces es hasta desesperación (lo que dicen los rivales).

”Es bueno que venga el VAR, pero es bueno para todos. Igual, no es que con el VAR todo será perfecto, siempre se seguirán dando situaciones para uno y para otro. Hay que aceptar lo que pasa, tanto para uno como para otro”.

¿Qué valoración hace del portero Abraham Madriz y cómo toma las críticas que está recibiendo el jugador?

- No sé qué dicen las redes sociales, porque no tengo. Respeto lo que digan, pero no me interesa lo que pongan en redes sociales, me interesa lo que veo en el día a día.

”Va a fallar como cualquier otro jugador con poca experiencia en Primera División. Hay que estar ahí adentro de la cancha, porque no somos robots, somos seres humanos y fallamos. Abraham lo ha hecho muy bien y lo vamos a respaldar.

¿Qué conclusiones saca de esta primera victoria en la temporada?

- Fue un partido lindo y jugamos ante un gran equipo. Entendemos que todos quieren ganarle al tetracampeón y su nivel de juego va a crecer contra nosotros.

”Pudimos anotar en tres ocasiones, ganamos nuestros primeros tres puntos y mostramos mejor nivel que en el primer juego. Sin embargo, todavía tenemos mucho margen para mejorar y así lo vamos a hacer. Somos un equipo muy talentoso, que corre y trabaja mucho, pero todo lo debemos trabajar y lo mental es un aspecto a trabajar. Ganamos, pero quedamos debiendo”.

¿La evolución del equipo irá de la mano con el regreso de jugadores importantes?

- Es muy importante recuperar jugadores que llegaron tarde a la pretemporada por estar con sus selecciones o que presentaron lesiones. Es bueno tenerlos nuevamente y esto nos va a ayudar a crecer, porque cuando hay competencia interna, incrementa el nivel.

¿Cuál es su lectura a nivel futbolístico de lo que ha sido el inicio del torneo para Saprissa?

- Hay mucho que corregir y si tuviéramos la bendición de llegar a la final, aún tendríamos mucho que corregir, porque siempre es así. Es normal el inicio, el torneo es duro para un equipo que ha sido tetracampeón y es difícil quitarse esto de la mente.

”Los rivales nos van a complicar más y los muchachos entienden la situación. Teníamos claro que sería un inicio difícil”.

¿Qué les está afectando tanto a nivel mental y qué hacen para corregirlo?

- Estamos trabajando a nivel individual con los jugadores y con el grupo, para que entienda que el tetracampeonato se obtuvo, pero es pasado. Debemos ver hacia el futuro, si es que queremos ganar el pentacampeonato.