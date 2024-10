Michael Barrantes cuenta su verdad tras polémica salida de Puntarenas

El terremoto que sacudió al Puntarenas FC no para de generar réplicas; primero separaron a Michael Barrantes y cuatro jugadores más; luego se fue la presidenta Silvia Bolaños; y ahora Barrantes salió al paso, para decir su verdad de lo ocurrido con el técnico Luis Fernando Fallas.

Michael Barrantes habla de su salida del Pubtarenas FC

Fallas pidió ante los dueños del club que cortaran el contrato de Michael, quien era el capitán y goleador del PFC. De inmediato empezaron a circular versiones extraoficiales sobre diferencias a lo interno entre el futbolista y el técnico. Ante esta situación, el experimentado jugador quiso limpiar su nombre, según explicó en un encuentro con la prensa en el Santa Ana Country Club.

Al mediocampista se le preguntó directamente, ¿Qué pasó con Fallas?

“Tuvimos una reunión con él (Luis Fallas) tras el partido ante Sporting (derrota 1-0 el 30 de setiembre) y no estuve de acuerdo ante las palabras que él dijo. Con mucho respeto levanté mi mano y frente a mis compañeros y cuerpo técnico hice ver mi desacuerdo y tal vez ese fue el detonante, porque no le gustó lo que expresé. En otra reunión posterior dijo que había puesto el camerino en su contra, cuando no fue así”.

El volante considera que nunca le faltó el respeto al estratega y mucho menos quiso imponerse en el camerino. A su parecer, están tratando de manchar su nombre, luego de 21 años de carrera.

“Nunca tuve un dominio del camerino, solo soy un líder, era el capitán y tengo muchísima experiencia. Quieran o no y lo acepten o no, algunos compañeros se me acercaban y me pedían consejos. Tal vez hablaban más con el capitán que en ocasiones con el entrenador o el cuerpo técnico, pero no creo que le estuviera pasando por encima a un superior”.

Lo más extraño de todo en esta relación es que el propio Fallas había destacado las cualidades de Barrantes y en conferencias de prensas habló de él como su gran apoyo dentro del campo.

Al parecer las diferencias entre ellos vienen de cuando compartieron en Cartaginés, en la era de Paulo César Wanchope como técnico y Fallas como asistente. Casualmente, Barrantes también salió del conjunto brumoso por recomendación técnica.

“De mi parte no arrastro nada (resentimientos), he sido muy profesional, como siempre. Ahí (en Cartaginés) se dio un pequeño encontronazo, pero don Leonardo Vargas o su hijo pueden responder lo que pasó y saben bien cómo estaban todas las situaciones. Creo que puede haber un poco de cola de eso por mi salida del Cartaginés, que no fue la mejor y también se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas”.

En medio de toda esta polémica, los Tiburones siguen en el fondo de la tabla: son penúltimos, con solo ocho puntos de 48 posibles. Este viernes reciben al Santos de Guápiles, último del Torneo de Apertura 2024, en un duelo crucial. Fanáticos del club han mostrado su descontento con el técnico y las decisiones que tomó.

Barrantes no se retira y tampoco cierra puertas al PFC

Michael Barrantes asegura que por primera vez afronta un despido en su carrera, algo que le ha costado digerir. Sin embargo, lo que más le molesta es que se quiera manchar su nombre y se diga que es problemático.

Michael Barrantes señaló que fue despedido del Puntarenas FC sin ningún argumento y que no fue por rendimiento o problemas disciplinarios. (Juan Diego Villarreal)

“Se está tratando de mostrar que Michael es problemático y por eso salgo a aclarar todo y a limpiar mi nombre en el final de mi carrera. Me han querido ensuciar”.

El volante de 41 años no considera la posibilidad de retirarse, tras esta situación con el Puntarenas FC e incluso, no cierra las puertas a volver al conjunto porteño en un futuro cercano. Sin embargo, es claro que esto no podría pasar con Luis Fernando Fallas al mando.

“No es capítulo cerrado lo del Puntarenas FC, porque no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí es que no me veo pronto siento técnico del PFC. Tengo claro lo que quiero para mi futuro, me estoy preparando y aunque tengo la licencia A, quiero crecer más y ser más profesional en todos los campos. Voy a quemar etapas y me quiero tirar al agua dirigiendo a un primer equipo apenas me retire”.

Junto con Michael Barrantes también separaron a Anderson Núñez, José Guillermo Ortiz y Keyshwer Arboine, y el volante tico-canadiense Kevin Alemán. Mientras que la presidenta Silvia Bolaños renunció al no estar de acuerdo con estas decisiones.