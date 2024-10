Puntarenas separa a cinco jugadores, entre ellos Michael Barrantes

Puntarenas FC enfrenta un tsunami tras conocerse este martes 22 de octubre la separación de cinco jugadores del primer equipo por decisión técnica, según informó una fuente del club a La Nación, entre ellos el capitán y goleador Michael Barrantes.

Junto a Barrantes, tampoco continuarán en el equipo los delanteros Anderson Núñez, José Guillermo Ortiz y Keyshwer Arboine, y el volante tico-canadiense Kevin Alemán. Todas estas decisiones fueron tomadas por el entrenador Luis Fernando Fallas, en el entrenamiento de este martes en el Centro de entrenamiento en El Roble, sin consultar a la presidente del club, Silvia Bolaños.

Aunque no está confirmado, Bolaños analizaría no continuar al frente del proyecto puntarenense, pues no avala la determinación de Fallas, por el buen rendimiento del Michael Barrantes, quien hasta el momento es una de las figuras

Barrantes es la figura y capitán del conjunto porteño con seis anotaciones en la temporada, al sumar tres tantos en el Torneo Apertura 2024 y tres en el Torneo de Copa, donde fue determinante para que el club llegara a la final ante frente a Alajuelense, en marzo del 2025.

Los porteños, que se encuentran en el penúltimo lugar del Torneo de Apertura 2024 con ocho puntos, se enfrentarán este viernes 25 de octubre a las 7 p. m. en el estadio Lito Pérez de Puntarenas, al Santos de Guápiles, último lugar del certamen con las mismas unidades.

Será un juego crucial para la permanencia en la máxima categoría para ambos clubes.