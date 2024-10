Luis Fernando Fallas explica por qué separó a Michael Barrantes del Puntarenas FC

El entrenador del Puntarenas FC, Luis Fernando Fallas, aseguró que la decisión de dejar fuera del plantel a los jugadores Michael Barrantes, José Guillermo Ortiz, Anderson Núñez, Keyshwer Arboine y el volante tico-canadiense Kevin Alemán no fue sencilla, e incluso le quitó el sueño.

Sin embargo, indicó que era el momento ideal, pese a que el viernes los porteños se enfrentan al Santos de Guápiles, con quienes comparten el último lugar del Torneo de Apertura 2024. Puntarenas es penúltimo por diferencia de goles.

“La decisión fue meramente técnica. Nos reunimos el lunes con la junta directiva, encabezada por los hermanos Felipe y Raymond Medina, el gerente general, y la vicepresidenta Silvia Bolaños vía telefónica. No es un asunto de disciplina”, manifestó Fallas a La Nación.

El estratega aseguró que no hubo ningún problema con los jugadores separados, ni con Barrantes, con quien coincidió en el Cartaginés cuando era asistente de Paulo César Wanchope.

“Yo no tuve problemas con Michael (Barrantes). En el Cartaginés, yo era asistente y la relación fue normal. Cuando se habla de que hubo algo personal, eso va más allá de lo normal. La decisión de separarlos es técnica, son asuntos que se quedan en el camerino”, añadió Fallas.

El técnico del cuadro porteño destacó el aporte de Barrantes al plantel, siendo su goleador, pero insistió en que el equipo está primero y que la decisión no fue tomada por egos ni envidias. Así se lo hizo ver al gerente general y a los dueños del equipo en la reunión.

“No fue fácil. No es algo que me haga sentir feliz u orgulloso, pero creo que era el momento adecuado. Esperamos que, ahora que ellos han salido del equipo, podamos continuar y salir adelante en los partidos que vienen”, concluyó Fallas.

Sobre la posibilidad de echar marcha atrás y reintegrar a los jugadores, Fallas comentó que fue una decisión técnica avalada por los dueños del equipo, Felipe y Raymond Medina, el gerente general Adrián Acosta y la presidenta Silvia Bolaños.

“Fue una decisión mía. Si los dueños del equipo, la presidenta y el gerente no me hubiesen respaldado, posiblemente la decisión habría sido otra. No puedo afirmar que yo no estaría aquí porque el hubiese no existe, pero es claro que se tenía que tomar una decisión”, subrayó Fallas.

Los jugadores de momento continuarán en el plantel y se les estará pagando su salario hasta la finalización

de la temporada, aunque no podrán entrenar con el primer equipo.

Además, el preparador físico del plantel les estaría dando a los jugadores un plan especial para que puedan trabajarlo en forma individual y mantener así su condición física de cara al Torneo Clausura 2024 .