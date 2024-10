Silvia Bolaños renuncia a la presidencia del Puntarenas y confirma roces entre Fallas y Barrantes

El remezón en el Puntarenas FC continuó este miércoles 23 de octubre, cuando Silvia Bolaños anunció su renuncia a la presidencia del club, en declaraciones al programa Teletica Radio.

Su decisión se dio tras la salida del volante Michael Barrantes junto a los delanteros Anderson Núñez, José Guillermo Ortiz y Keyshwer Arboine, así como el volante tico-canadiense Kevin Alemán. Todas estas decisiones fueron tomadas por el entrenador Luis Fernando Fallas, con las cuales la dirigente porteña no estaba de acuerdo.

“Era una decisión muy apresurada. Estamos a seis partidos de concluir el torneo y, además, nadie se cuestiona lo que Michael ha aportado al equipo de Puntarenas, y eso me lleva a tomar esta decisión”, manifestó Bolaños en el programa radial.

Silvia Bolaños, quien además es miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol reiteró que había roces personales entre Fallas y Michael Barrantes, lo cual negó el estratega a La Nación el martes. Además, desmintió que ella estuviera en la reunión vía telefónica, como lo dijo el entrenador.

“Darle las razones que expuso el entrenador (para dejar fuera a Barrantes) sería mentirle porque yo no estuve en la reunión. Lo que pudo haber manifestado Luis Fernando en esa reunión lo desconozco porque no estuve presente. Le puedo decir que ya había roces, era un tema de egos y personalidad más que otra cosa. Pero las razones puntuables que él dio las desconozco y esa es la razón por lo que estoy poniendo la renuncia”, declaró Bolaños

Silvia aseguró que no estuvo de acuerdo con la separación de los futbolistas, pensando que este viernes el Puerto tiene un duelo crucial ante el Santos de Guápiles, en el estadio Miguel Lito Pérez, a partir de las 7 p. m. y no era el momento, pero la relación con Fallas ya estaba rota.

“Realmente es una decisión que he pensado mucho, la he analizado con mi familia y la he consultado con Dios. Me tocó tomar decisiones difíciles en Puntarenas que tuve que acuerpar, fueran mías o no, porque creo en el proyecto y en lo que se está haciendo. Pero esto me superó, y definitivamente tenía que apartarme”, agregó Bolaños.