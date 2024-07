Jugador de Herediano premiado como mejor U-21 convive con la angustia de tener a su mamá enferma

Cada uno de los jugadores que acudieron a la ceremonia de premiación a lo mejor de la temporada 2023-2024 de la liga menor de la Unafut encierra una historia de esfuerzo, de sacrificio y de superación, igual que las de sus demás compañeros en el equipo donde juegan.

Alejandro Sandoval se sentía muy contento de estar allí, convocado como el mejor futbolista de la categoría U-21 del Apertura 2023. Su mayor felicidad era que lo acompañó su mamá, Laura Sandoval, y para él, eso lo valía todo. Sabía que ella estaba emocionada y que también se sentía orgullosa de él.

“Le doy las gracias a Dios, porque a pesar de tener a mi mamá enferma, he estado participando en el campeonato y el esfuerzo se ve reflejado con este premio”, relató Alejandro Sandoval a La Nación.

Ella en este momento es oxígeno-dependiente. El propio jugador se encargó de llevar y acomodar el concentrador de oxígeno para doña Laura en el salón del Hotel Crown Plaza, en La Sabana, donde se efectuó la premiación y, cuando llegó la hora de marcharse, también ayudó a hacer el cambio, del concentrador eléctrico al tanque de oxígeno móvil.

LEA MÁS: Surfista de Huacas a quien casi no le gustaba el fútbol es un prometedor goleador en Alajuelense

“A mi mamá tienen que hacerle un trasplante de pulmones, he pasado noches y madrugadas con ella. Ahorita estamos esperando un llamado para el trasplante. Ya ha rechazado tres pulmones, porque no funcionan para ella, pero Dios ve todo, sabe lo mucho que me ha costado, el sacrificio que he tenido, porque mi mamá está en Pérez Zeledón y yo en Heredia.

”He sacado fuerzas para seguir adelante y lo he hecho de la mejor manera. El mayor sueño de ella es que yo juegue en Primera División y verme. Estamos trabajando para eso y Dios primero se dé”, expresó Alejandro Sandoval.

Alejandro Sandoval le dedicó ese premio que recibió a su mamá, Laura Sandoval. Él juega con el equipo U-21 de Herediano. (Facebook de Alejandro Sandoval)

Al describirse como futbolista, el volante mencionó que tiene gol y que esa característica siempre ha estado en él, desde niño.

“Pese a que no jugué varios partidos, me va bien, pero es que casi siempre cuando juego anoto y soy asistidor también, se me da muy bien. Y siempre he estado peleando arriba por el goleo”, destacó el jugador generaleño, quien antes de llegar a Herediano formó parte de la cantera de Liga Deportiva Alajuelense.

LEA MÁS: Thiago, el hijo menor de Víctor Cordero, quiere construir su propio nombre en Saprissa

Cuando llegó al Team, algunos dieron a entender que había dos joyas que el cuadro florense les había arrebatado a los manudos. Ante eso, la Liga aclaró que tanto Alejandro Sandoval como John Ruiz habían quedado en libertad desde hacía tiempo, en la época cuando el español Vidal Paloma fungía como director de liga menor de los rojinegros.

Alejandro Sandoval se unió a los rojiamarillos a inicios de 2021, después de pedirle una oportunidad a Jewison Bennette y él tiene muy claro lo que quiere.

LEA MÁS: Joven de Alajuelense muestra trofeo al Mejor Portero en una mano y una fractura difícil de asimilar en la otra

“El club está analizando para ver cuál es la mejor situación para poder seguir sumando minutos, para poder debutar en Primera División y para que en un futuro se dé el paso que todo jugador de Herediano quiere, que es salir al exterior. Dios primero y se dé”, relató.

Alejandro Sandoval se unió a las divisiones menores de Herediano desde inicios de 2021. (Facebook Alejandro Sandoval)

En la temporada que está a punto de arrancar, la Unafut promovió que haya más participación de los jóvenes en la Primera División. Esa decisión le agrada y él quiere ser uno de los elegidos para sumar minutos.

LEA MÁS: El niño que sobrevivió de milagro a explosión de cilindro de gas juega en Saprissa y fue el mejor U-15

“Eso queda en el técnico más que todo, si yo rindo, yo voy a jugar y está muy bueno, porque la verdad están dándole mucha importancia a jóvenes y se ve reflejado hasta en la Selección Nacional. Se necesita sangre joven para también cumplir con los minutos establecidos”, destacó Alejandro Sandoval.

Aparte de él, el florense Steven Orias también recibió un premio, como el mejor guardameta del Apertura 2023 del torneo U-21.

Las divisiones menores de Herediano también recibieron dos diplomas, al ser declarado el equipo con mayor ascenso de la categoría U-17 del Clausura 2024) y ser el equipo más disciplinado de la categoría U-17 del Apertura 2023.