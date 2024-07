Joven de Alajuelense muestra trofeo al Mejor Portero en una mano y una fractura difícil de asimilar en la otra

Juan Carlos Brenes mostró su madurez para afrontar las pruebas del fútbol y de la vida. Él quería quedar en la lista final del técnico Cristian Vella para jugar el Premundial con la Selección Sub-20 de Costa Rica, que será del 19 de julio al 4 de agosto en México.

Que fuera uno de los elegidos no era de extrañar. Acababa de hacer un Torneo de Clausura 2024 muy bueno. En la premiación a lo mejor de la temporada de liga menor, el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense recibió el guante como el mejor arquero del campeonato recién concluido en la categoría U-19.

“Para mí es un gran orgullo estar aquí, significa felicidad, todos los días trabajamos para estar aquí. Varios jugadores de las diferentes categorías de Alajuelense recibimos premios, la institución nos impulsa para estar acá y esto es importante para el proyecto”, expresó Juan Carlos Brenes a La Nación.

En una mano tenía el premio que recibió por parte de la Unafut, mientras que en la otra anda una protección especial. Estando en el microciclo con la Sele Sub-20, en una práctica sufrió un accidente. Él se dio un golpe con un compañero y se fracturó un dedo.

“Yo creo que iba a estar en el Premundial, por cosas del destino y de la vida me toca estar acá. No soy el primero que pasa una situación de estas y cuando me dijeron que me había fracturado, ya lo sabía: quedaba fuera.

”Y fue un golpe muy duro, porque había trabajado todos los seis meses con el grupo en la Selección. Fue un golpe duro para mi mente y para el trabajo que había hecho”, afirmó el guardameta liguista.

Luis Rodríguez fue el goleador del Apertura 2023 en U-17 y máximo artillero del Clausura 2024 con la U-19, categoría en la que Juan Carlos Brenes se quedó con el guante como mejor arquero. Ambos militan en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

En este momento, él se encuentra haciendo terapia y le dijeron que dentro de un mes lo revisarán de nuevo para ver cómo está el hueso y probar si todo está bien para regresar al arco.

“Quiero recuperarme bien. Ser portero de Alajuelense conlleva mucha responsabilidad, defender el arco de la Liga es una responsabilidad muy grande, porque sabemos lo que significa. Siempre está la presión de ser campeones y de responderle al equipo cuando nos necesita”, subrayó el arquero rojinegro.

Mientras está en proceso de recuperación, les desea lo mejor a sus compañeros de la Sele Sub-20, porque también tiene un sueño mundialista.

Costa Rica está en el grupo A del Premundial con Estados Unidos, Cuba y Jamaica. Son tres grupos de cuatro selecciones cada uno; clasifican a la fase de eliminatorias las dos mejores selecciones de cada grupo, y los dos mejores terceros, siguiendo el formato de cuartos de final, semifinales y final.

Quienes accedan a semifinales visarán su pasaporte al Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Los convocados al Premundial Sub-20

Porteros: Berny Rojas (Saprissa), Sebastián Quesada (Sporting) y Marcelo Lacayo (Escorpiones).

Defensas: Andry Naranjo (Jicaral), Alejandro Arenas (Alajuelense), Julián González (Saprissa), Farbod Samadian (Alajuelense), Wálter Ramírez (Alajuelense) y Kenay Myrie (Saprissa).

Volantes: Pablo Agüero (Sporting), Deylan Aguilar (Alajuelense), Leonardo Alfaro (Cartaginés), Bryson Rodríguez (Liberia), Alberth Barahona (Saprissa) y Dylan Masís (Saprissa).

Delanteros: Matías Wanchope (LAFC Academy), Andy Rojas (Herediano), Esteban Cruz (Alajuelense), Jorge Morejón (Alajuelense) y Dylan Ramírez (Sporting).