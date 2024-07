Surfista de Huacas a quien casi no le gustaba el fútbol es un prometedor goleador en Alajuelense

“Soy de Guanacaste, de Huacas, un pueblo del cantón de Santa Cruz. Yo llegué aquí, a Liga Deportiva Alajuelense con 14 años y llegué jugando de defensa central. Luego un profesor, que se llama Albert Ballesteros, me cambió de posición y me hizo delantero, lo cual le agradezco muchísimo”, expresó Luis Rodríguez a La Nación, en un artículo publicado el pasado 23 de abril.

Su historia siempre ha sido muy diferente, porque no era de los niños que salían a buscar la pelota de fútbol a la hora de jugar, sino que más bien le llamaba la atención otro deporte.

“Esto es un sueño, nunca me lo imaginé, porque no me gustaba casi el fútbol, pero ahora es un sueño cumplido. No me gustaba el fútbol y antes me inclinaba más por el surf, pero se me vino la idea de jugar fútbol y ahora estoy acá”, mencionó Luis Rodríguez, luego de la premiación a lo mejor de la temporada 2023-2024 de liga menor de la Unafut.

Ni él se lo cree, porque el 23 de agosto cumplirá 17 años y es uno de los futbolistas del semillero rojinegro que están en pretemporada con el primer equipo bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes.

El cachorro de la Liga subió varias veces al escenario. Primero le dieron el premio como goleador del Apertura 2023 en categoría U-17, un torneo en el que Alajuelense decidió ascenderlo de categoría.

Desde enero pasó a la U-19 con 16 años. En esa categoría volvió a ser el goleador y también le dieron el premio como el mejor futbolista del torneo en esa división.

“Ahorita estoy en pretemporada con el primer equipo, son oportunidades grandes, que llegan solo una vez y hay que aprovecharlas al máximo”, comentó Luis Rodríguez.

Luis Rodríguez llegó como defensa a Liga Deportiva Alajuelense, pero en el club se percataron de que su puesto real es centrodelantero. (Esteban Agüero)

La Nación sabe que inclusive él anotó en el primer fogueo que tuvo Alajuelense en esta etapa de preparación, luego de un centro del lateral derecho Fernando Piñar.

“Estoy muy contento, porque llegar a hacer un gol aunque sea en un amistoso con el equipo profesional ya es algo que a uno le va sumando puntos y esperando que algún día el profe me tome en cuenta”, destacó el atacante juvenil.

Luis Rodríguez mencionó que todo lo ocurrido con Jeyland Mitchell es una motivación para él y sabe que lo mismo piensan todos esos cachorros que se entrenan a diario en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

Luis Rodríguez cumplirá 17 años el próximo mes y aparte de ser goleador, fue declarado el mejor jugador del último torneo U-19. (Rafael Pacheco)

“Nos ilusiona muchísimo, Jeyland era alguien con quien uno compartía a cada rato, molestábamos, ahí compartíamos y de repente le llegó una oportunidad, que la supo aprovechar. Ahora dio el salto a Europa, pero nos hizo ver a todos nosotros que sí se puede y que tenemos que seguir haciendo las cosas bien”, comentó Luis Rodríguez.

En el partido de vuelta de la final del torneo de Clausura U-19 entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés, el goleador se hizo presente en la red al mostrar su efectividad cerrando una jugada construida entre Emanuel Salazar y Roy Bustos.

De inmediato celebró mostrando un mensaje en la camisa que llevaba por dentro: “De Huacas pal mundo”, aunque eso significara una tarjeta amarilla. Él acabó como el máximo artillero de la U-19, con 25 anotaciones.

“Todo el pueblo siempre me ha dado el apoyo y qué más que agradecerlo así, en una final que fue televisada, que me vean de dónde soy, de dónde vengo y que se sientan orgullosos también”, destacó Luis Rodríguez.

