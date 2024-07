El niño que sobrevivió de milagro a explosión de cilindro de gas juega en Saprissa y fue el mejor U-15

Carlos Luján Murillo subió al escenario para recoger el premio como el mejor jugador del Torneo de Clausura 2024 de la categoría U-15 de liga menor. En ese instante, muchas cosas pasaron por su mente, porque él mismo asegura que está vivo de milagro.

El futbolista del Saprissa se acordó en ese momento de todo el apoyo de su papá, Carlos Andrés Luján, quien siempre ha estado ahí para él; pero también pensó que este logro lo dedicaba hasta el cielo a su mamá, Génesis Murillo, quien falleció en enero de 2013.

“Cuando estaba pequeñito tuve un accidente, estuve en la explosión de un cilindro de gas y la verdad que fue muy difícil, porque casi no sobrevivo. Gracias a Dios todo salió bien y aquí estoy. Estábamos en una soda, un cilindro de gas explotó y prácticamente explotó toda la soda. En ese accidente falleció mi mamá”, relató Carlos Luján a La Nación.

El terrible accidente ocurrió cuando él tenía apenas tres años. Le agradece a los médicos por todo lo que hicieron por él, así como a su papá y otros familiares que superaron la dura prueba juntos.

“La verdad es que de mi mamá casi no me acuerdo, o son muy pocos recuerdos, porque tenía tres años, pero yo también he salido adelante por ella. Tuve que ir a citas bastantes veces y, digamos que hace dos años, ya fui dado de alta, ya estoy libre de todas las citas, pero tenía que ir recurrentemente a revisiones”.

Su papá es el gran responsable de que él sea futbolista, es el que le inculcó que jugara desde los cuatro años. Su historia comenzó en Liga Deportiva Alajuelense.

“A mí siempre me ha gustado el fútbol y a mi papá más bien le gusta más la Liga, y ha sido difícil en estos momentos porque estoy jugando con Saprissa, pero él me apoya, como siempre”.

Carlos Luján, Thiago Cordero y Santiago López fueron tres de los jugadores de Saprissa que recibieron distinciones en la premiación de lo mejor de la temporada de liga menor. (Prensa Saprissa)

Carlos Luján contó que después de que salió de la Liga, tuvo un recorrido por otros equipos. Luego llegó a Saprissa, donde asegura que, por dicha, le ha ido bien.

“Yo juego de contención y en esto del fútbol a veces uno no se lleva tan bien con ciertas personas, o a algunos profesores no les gusta cómo uno juega. Es bastante complicado a veces, pero esas cosas no importan, siempre hay que seguir. Me siento muy orgulloso de estar en esta premiación, por todo el esfuerzo que he hecho, por mis familiares y por mi propio sacrificio”, finalizó Carlos Luján.