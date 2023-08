‘Amigos’ del Herediano le arrebatan valiosos puntos cuando más lo necesitan

El reciente triunfo de Guanacasteca sobre Herediano ha sorprendido a muchos; sin embargo, este resultado no es aislado. Desde su regreso a la Primera División, respaldado en la Liga de Ascenso por un convenio con Herediano, el equipo pampero ha logrado cinco victorias en apenas nueve enfrentamientos contra el Team.

Estas hazañas, no obstante, son solo parte de una serie de sorprendentes resultados entre Herediano y equipos con los que ha tenido, de manera confesa o tácita, relaciones amistosas o convenios deportivos.

Hace dos semanas, el 12 de agosto, Guanacasteca consiguió su quinta victoria contra Herediano en apenas nueve enfrentamientos desde que regresó a Primera. Foto John Durán (John Durán)

Un análisis de los resultados realizado por La Nación revela una clara tendencia: en los últimos cinco años, en cada Clausura, un equipo en peligro de descenso y vinculado de alguna manera con Herediano, logra salvarse con épicas remontadas que incluyen la obtención de valiosos puntos contra los florenses. Nos referimos a La U Universitarios (2019), Grecia (2020), Guadalupe (2021 y 2022), y Guanacasteca (2022 y 2023). A pesar de que en ocasiones el Team ha tenido que esforzarse al máximo para clasificar a semifinales, por una diferencia de apenas dos puntos, uno, o incluso por gol diferencia, al final siempre logra cumplir su cometido.

El análisis arroja siete patrones comunes en todos los torneos Clausura desde 2019 hasta 2023:

En cada uno de estos Clausura, al menos un equipo vinculado de alguna manera con Herediano comienza el torneo en riesgo de descenso debido a su bajo rendimiento en el Apertura.

El equipo en cuestión nunca perdió el enfrentamiento directo contra el Team , excepto Guadalupe en el último campeonato.

, excepto Guadalupe en el último campeonato. Herediano demostró superioridad frente al rival directo del “amigo” en cuestión, el equipo que finalmente descendió (nueve victorias del equipo florense y un empate de los equipos descendidos).

A excepción del torneo anterior, el “amigo” de Herediano siempre logró asegurar su permanencia en la Primera División. En el torneo pasado, Guadalupe y Guanacasteca se encontraron en una situación en la que ambos no podían salvarse.

Frente a estos “amigos”, Herediano registró un bajo rendimiento (promediando un 33%), en contraste con el 62% de rendimiento contra los demás equipos ubicados entre el quinto y decimosegundo lugar.

Cuando el “amigo” llegó al Clausura sin apuros, Herediano nunca perdió el enfrentamiento directo contra él (sin derrotas por parte del equipo florense, con cuatro victorias y seis empates).

Los “amigos” del Team casi nunca han logrado epopeyas similares contra Saprissa o la Liga (en los casos mencionados, han ganado 19 puntos contra Herediano, 7 ante Alajuelense y 4 ante Saprissa).

La tendencia no se verifica en los torneos de Apertura, que arrojan resultados diversos y en los cuales las victorias de Herediano no son raras. Sin embargo, los puntos arrebatados al Team en la segunda mitad de las temporadas han tenido un peso significativo. De hecho, en la mitad de los casos, sin ellos, el equipo descendido habría sido distinto.

Aunque el descenso se decide en base a la acumulación de puntos a lo largo de toda la temporada (Apertura y Clausura), es en este último torneo donde las remontadas coinciden con la tendencia identificada anteriormente.

Diferentes historias Copiado!

Etiquetados como “amigos” tan solo para fines prácticos del reportaje, cada uno vivió particulares cercanías con el Herediano en diferentes momentos, que van desde convenios deportivos, lazos personales o empresariales entre dirigentes, hasta la venta de acciones de la sociedad administradora del club.

Hablamos de La U Universitarios del Clausura 2019, reforzada por jugadores de procedencia florense y el técnico Minor Díaz, entonces timonel en ligas menores heredianas y ex asistente en Primera de Jafet Soto y Hernán Medford. No perdió ante Herediano (un triunfo y un empate).

Hablamos del Municipal Grecia del Clausura 2019, temporada en que Jafet Soto participó en la compra de las acciones de Cristian González en Fuerza Griega y Orlando Moreira realizó pagos por ese concepto, con posteriores sanciones para los clubes y los involucrados, por parte de los Comités de Licencias y Ética. No perdió ante Herediano (dos empates).

Hablamos del Guadalupe de Antonio Abasolo y Flavio Davino, a quienes Jafet Soto trajo al país como inversionistas, según confesó el florense en entrevista con La Nación publicada el 21 de enero del 2020. No perdió ante Herediano en tres Clausuras consecutivos (seis empates).

Hablamos de la Asociación Deportiva Guanacasteca que, aunque anunció la ruptura de su alianza con Herediano apenas puso un pie en Primera, mantuvo relación con reconocidos rojiamarillos, tal como lo reveló este diario en mayo del 2022. Los estados de cuenta de la ADG en el Banco Nacional de Costa Rica (cuenta N.° 100-01-013-005678-7), registran entre setiembre del 2021 y abril del 2022 movimientos a nombre del tesorero de Herediano, Henry Jiménez, pero sobre todo de Pablo Campos, mensajero de Fuerza Herediana y figura recurrente en sociedades anónimas relacionadas con Jafet Soto.

Aunque el caso fue tratado en el Comité de Licencias, el órgano federativo justificó no haber avanzado en la investigación por desconocer si los documentos publicados en este medio fueron obtenidos lícitamente. El presidente de Fuerza Herediano, Juan Carlos Retana, había asegurado a este medio que cualquier relación de sus colaboradores con la ADG era ajena al equipo.

Consultado por La Nación, el dirigente florenses Aquil Alí atribuyó cualquier resultado a meras coincidencias, señaló que muchas percepciones “no tienen nada de verdad” y reiteró que el Herediano nunca le ha cedido ni le cederá un punto a nadie, con convenio o sin convenio, porque solo le interesa ganar. Aquí puede leer sus declaraciones.

Nicoya caliente Copiado!

La tarde del reciente 28 de marzo, caliente como muchas en el estadio Chorotega, esta vez no solo por los 30 grados centígrados que todavía a las 5:30 p. m. azotaban a Nicoya, registró uno de los resultados más inesperados de los últimos tiempos. El aire no era más fresco en la conferencia de prensa cuando le preguntaron a Jafet Soto por las suspicacias alrededor del marcador. Que Guanacasteca, colero de la temporada, propinara un 4 a 0 a un Herediano con opciones de ser líder, de inmediato dio de qué hablar.

“No entiendo por qué esa falta de respeto”, respondió Jafet Soto en el estadio Chorotega, cuando un periodista le lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Le molesta que en redes sociales algunos aficionados cuestionen que Herediano perdiera con Guanacasteca y que pueda haber algo raro?

“Me imagino que son un montón de fanáticos —prosiguió Soto Molina—. Pusimos al mejor equipo que teníamos, pero no nos alcanzó”.

Calificado como un “accidente” por el entonces director técnico del Herediano, aquel traspié parece encajar con la tendencia de los años anteriores. En esos años se ocultaba un dato inimaginable, revelado solo al agrupar los resultados del equipo florense contra sus “amigos” en aprietos en los Clausuras de 2019 a 2022: Herediano solo ganó uno de los diez enfrentamientos.

Si añadimos el Clausura 2023, al que Guanacasteca llegó como colero tras un pésimo Apertura, la remontada de salvación incluyó dos triunfos sobre Herediano que hasta Saprissa y la Liga se desearían. No corrió igual suerte Guadalupe, excepción al patrón en cinco años, inusualmente apaleado por el cuadro florense (cuatro triunfos rojiamarillos en la temporada)

En el campeonato en curso, Guanacasteca confirmó temprano su destacable rendimiento ante el Team. Los nicoyanos, de buen fútbol y malos resultados en las primeras tres fechas (un punto de nueve), no dejaron pasar la oportunidad de vencer a un equipo florense obligado a rotar jugadores en algún momento por el trajín de partidos: ese momento se dio justo ante ellos, el recién pasado 12 de agosto, con nueve cambios en la alineación, incluyendo la ausencia de Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya y José de Jesús Godínez, quizás los tres mejores jugadores en el arranque del torneo.

El último descenso: ¿Guadalupe o Guanacasteca? Copiado!

Jugadores de Guanacasteca festejan ante Guadalupe. En el Clausura 2023 lograron diez de los doce puntos disputados ante Herediano y Guadalupe. Foto: Prensa ADG

Las vueltas del destino llevaron a Guanacasteca y Guadalupe a un enfrentamiento directo en el torneo actual, en una situación de todo o nada para evitar el descenso. Ambos equipos se encontraban empatados en puntos a falta de cinco partidos. El fútbol dictó su veredicto en contra del equipo que compite bajo una franquicia que tenía una relación amistosa con Herediano incluso antes de ser conocido como Guadalupe.

Cuando la utilizaba Belén, solía recibir jugadores rojiamarillos, jugaba en el Rosabal Cordero y hasta compartía patrocinadores. Tanta era la cercanía, que Olman Vega, identificado como dueño del equipo en el 2015, aclaró públicamente que no había más que un acuerdo de cooperación.

“Es mentiras que Orlando Moreira y Jafet Soto hayan comprado Belén, como lo dicen algunos medios”, explicó Vega en nota publicada por La Prensa Libre, el 18 de febrero del 2015. Apenas cinco meses después, el mismo Vega se encargó de anunciar públicamente la llegada al equipo de empresarios mexicanos, gracias a la intermediación de Jafet Soto. “El fue intermediario y estuvo asesorando en el tema. Tenemos que darle las gracias”, puntualizó Vega, en nota publicada por everardoherrera.com el 16 de julio del 2015.

En el 2017 el equipo se mudó al Colleya Fonseca, el mexicano Antonio Abasolo se instaló como nuevo patrón y anunció el fin de cualquier convenio con Herediano y hasta le cambió el nombre por ‘Guadalupe FC’, pero las relaciones estrechas entre dirigentes se mantuvieron.

Además de atribuirse la llegada al fútbol tico de Abasolo y Davino, Jafet Soto estableció relaciones empresariales con el entorno guadalupano en sociedades como Corporación Grama Deportiva SAD, constituida el 6 de diciembre del 2016 por él, Alejandro Abasolo (hijo de Antonio Abasolo, a quien había definido como “casi un hermano” en entrevista con La Nación) y Robert Garbanzo, gerente de Guadalupe en los últimos años hasta que en enero recién pasado se integró a Herediano como gerente deportivo.

En la gramilla, ajeno a esas relaciones, el equipo rojiamarillo no pudo vencer al guadalupano en el Clausura 2020, ni en el Clausura 2021, ni en el Clausura 2022.

Para el cuadro de Abasolo aquel invicto fue valioso, sobre todo en el Clausura 2021, cuando apenas se salvó por un punto de disputar la liguilla del descenso. También en el Clausura 2022, cuando después de haber iniciado el torneo a un punto del sótano, terminó aliviado con cinco unidades de ventaja sobre el descendido Jicaral.

A Guadalupe, sin embargo, le llegó su hora en el recién finalizado torneo. Esta vez, no hubo proezas contra Herediano. Por primera vez, en un torneo de Clausura perdió sus dos juegos contra el Team, mientras la ADG sumaba seis puntos valiosos sobre los florenses.

Quizás su descenso había empezado a gestarse fuera del campo al sufrir bajas sensibles como Haxzel Quirós, posiblemente su mejor zaguero, quien pasó a Guanacasteca y hoy está en el Herediano, o Royner Rojas y Jostin Daly, quienes se mudaron a mitad de temporada al Team. Hasta el gerente Garbanzo partió rumbo a Heredia antes de que se concretara el descenso.

Algo inexplicable pasó con el Guadalupe al que Herediano no pudo derrotar en tres Clausura seguidos y que esta vez cayó en todos los duelos contra el Team.

Grecia: más que amigos Copiado!

El 18 de setiembre del 2019, el Municipal Grecia recibió al Club Sport Herediano, se enfrentaron en el Allen Riggioni (2 a 2). Un mes después, el 19 de octubre, Jafet participaría en la compra de acciones de Fuerza Griega "para un amigo mexicano", según dijo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El 20 de octubre del 2019, Grecia cayó en casa ante Cartaginés, fue alcanzado por el colero de la temporada (La U) y a tres fechas para el final del Apertura tan solo registraba una victoria en los últimos nueve juegos. Quién habría apostado en ese momento que en el Clausura venidero sería tan fuerte que el campeón Herediano no podría vencerlo.

Un día antes, el 19 de octubre del 2019 -según narró a La Nación el entonces codueño de Fuerza Griega, Cristian González, en entrevista publicada el 6 de abril del 2020-, él y el gerente de Herediano, Jafet Soto, se habían reunido en Barrio Fátima de Heredia, en la oficina del abogado Pastor de Jesús Bonilla para concretar la venta del 50% de las acciones de Fuerza Griega.

“Hice el negocio con Jafet Soto”, confesaría González seis meses después de aquel encuentro. Como parte de las pruebas, mostró la imagen de un cheque por $10.000 endosado por LAJAF S.A., la sociedad personal de Jafet Soto, correspondiente a un adelanto por la transacción.

Muchas cosas cambiarían a partir del 19 octubre, incluyendo la tabla de posiciones. Grecia sería reforzado para el Clausura con al menos diez jugadores relacionados con Herediano —prestados, recomendados o negociados por el gerente florense como queda claro en la entrevista de Jafet Soto en La Nación—, dado que los préstamos hacia un mismo equipo no pueden superar los cuatro jugadores.

Entre ellos, el mejor artillero universitario, Anthony Contreras, Youstin Salas y José Pablo Córdoba, quienes actuaban en La U como préstamos rojiamarillos, se quitaron la camiseta universitaria para enfundarse la del archirrival en la lucha por no descender.

“Desmantelaron mi equipo y reforzaron a mi rival directo (Grecia)”, se quejó el entonces presidente de La U, Juan Carlos Garita, en entrevista con La Nación, publicada el 14 de abril del 2020, una vez que su equipo perdió la categoría.

Y pensar que tan solo un año atrás, en el Clausura 2019, La U había protagonizado una de las más épicas remontadas. Entonces, reforzado con jugadores florenses, pasó de escasos diez puntos en el Apertura 2018 a sumar 31 en el Clausura 2019. La gesta incluyó adueñarse de diez de los doce puntos disputados contra el Team y Guadalupe.

¿Alguien esperaba que un año después fuera La U el descendido y Grecia el protagonista de una remontada que incluyó no perder contra Herediano?

Quizás sean, como muchos de los hallazgos de este estudio, de esas cosas inexplicables, que obligan a acudir a la frase recurrente y vacía, que pretende explicarlo todo sin explicar nada: “Esto es fútbol”.

Resumen Clausura a Clausura Copiado!

Clausura 2023

Guanacasteca (ADG) arrancó el torneo de último con tres puntos de desventaja con respecto al penúltimo (Santos). Terminó dos puntos por encima del descendido (Guadalupe), gracias a un gran repunte que incluyó no perder ninguno de sus partidos ante Herediano (dos triunfos), Grecia (un triunfo y un empate) y Guadalupe (un triunfo y un empate), contra quienes sumó 14 de los 18 puntos disputados. Guadalupe (GFC) arrancó el Clausura con siete puntos más que la ADG. Por primera vez en los últimos cinco torneos de Clausura, Herediano le gana los dos partidos a uno de sus “amigos” en problemas. Grecia, por su parte, arrancó el Clausura con doce puntos más que el colero; al final terminó a dos puntos del sótano, pero nunca fue el principal candidato a descender por el margen a su favor.

Puntos ganados por la ADG ante Herediano: 6 en el Clausura.

Ventaja de ADG en la tabla sobre el descendido Guadalupe: 2.

Diferencia de puntos ganados por ADG y Guadalupe en los duelos ante Herediano: 6 a favor de ADG.

Rendimiento de ADG: 100% ante Herediano. 37% ante los demás equipos.

Rendimiento de Herediano: 0% ante Guanacasteca. 72% ante equipos ubicados del quinto al duodécimo lugar (excepto ADG y Guadalupe). 100% ante el descendido Guadalupe: 100%.

Clausura 2022

Guanacasteca arrancó de antepenúltimo, a cuatro puntos del sótano. Fue el peor equipo del Clausura, pero se salvó por un punto. Logró un valioso triunfo ante Herediano.

Puntos ganados por la ADG ante Herediano: 3.

Ventaja de ADG en la tabla sobre el descendido (Jicaral): 1.

Diferencia de puntos ganados por ADG y Jicaral en los duelos ante Herediano: 2 a favor de ADG.

Rendimiento de ADG: 50% ante Herediano. 32% ante los demás equipos.

Rendimiento de Herediano: 50% ante ADG. 64% ante equipos ubicados del quinto al duodécimo lugar (excepto la ADG y Guadalupe). 66% ante el descendido Jicaral.

Guadalupe arrancó el torneo de penúltimo, a un punto del sótano. Levantó en el Clausura, incluyendo dos empates ante Herediano, y terminó cinco puntos arriba de Jicaral (descendido). Grecia no tuvo problemas de descenso: empezó el Clausura a nueve puntos del sótano. Herediano lo derrotó tres veces en la temporada.

Puntos ganados por Guadalupe ante Herediano: 2

Ventaja de Guadalupe en la tabla sobre el descendido (Jicaral): 5.

Diferencia de puntos ganados entre Guadalupe y Jicaral en los duelos ante Herediano: 1 a favor de Guadalupe.

Rendimiento de Guadalupe: 33% ante Herediano. 45% ante los demás equipos.

Rendimiento de Herediano: 33% ante Guadalupe. 64% ante equipos ubicados del quinto al duodécimo lugar (excepto la ADG y Guadalupe). 66% ante el descendido Jicaral.

Clausura 2021

Guadalupe fue el penúltimo del Clausura. Se salvó por un punto de disputar la liguilla del descenso. Su permanencia incluyó no perder ante Herediano ni Grecia (cuatro empates). Grecia no tenía problemas de descenso: su peor posición en el Clausura fue el sétimo lugar. Aunque en el Apertura se había visto en problemas, ganó una liguilla ante Sporting y entró al Clausura sin deuda de puntos, ya que no se jugó con tabla acumulada (los dos últimos de cada torneo disputaron una liguilla).

Puntos ganados por Guadalupe ante Herediano: 2

Ventaja de Guadalupe en la tabla sobre el descendido (Limón): 1.

Diferencia de puntos ganados por Guadalupe y Limón en los duelos ante Herediano: 2 a favor de Guadalupe.

Rendimiento de Guadalupe: 33% ante Herediano. 32% ante los demás equipos.

Rendimiento de Herediano: 33% ante Guadalupe. 50% ante equipos ubicados del quinto al duodécimo lugar (excepto Guadalupe). 100% ante el descendido Limón.

Clausura 2020

Grecia empezó de penúltimo, con solo tres puntos sobre el colero (La U Universitarios). Se levantó, no perdió ante Herediano (dos empates) y terminó con 16 puntos sobre el descendido equipo académico. Guadalupe no tenía problemas de descenso, con 8 puntos más que La U al inicio del torneo. Sacó dos empates ante Herediano y terminó a 25 puntos del sótano.

Puntos ganados por Grecia ante Herediano: 2.

Ventaja de Grecia en la tabla sobre el descendido (La U): 16.

Diferencia de puntos ganados por Grecia y La U en los duelos ante Herediano: 2 a favor de Grecia.

Rendimiento de Grecia: 33% ante Herediano. 45% ante los demás equipos.

Rendimiento de Herediano: 33% ante Grecia. 64% ante equipos ubicados del quinto lugar al duodécimo (excepto Grecia). 100% ante el descendido.

Clausura 2019

La U Universitarios empezó el torneo en el sótano, diez puntos por debajo del rival más cercano (Limón). Logró una remontada histórica, que incluyó ganar diez de los doce puntos disputados ante Guadalupe (dos triunfos) y Herediano (un triunfo y un empate). Terminó con seis puntos más que el descendido (Carmelita). Guadalupe arrancó sin problemas de descenso, 13 puntos arriba del sótano. Solo logró un punto ante Herediano.