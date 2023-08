Aquíl Alí: ‘Nunca hemos beneficiado a ningún equipo’

Las derrotas ante Guanacasteca, a quien Herediano apoyó mientras estuvo en la Liga de Ascenso. O ante Grecia, justo en la temporada en que se conoció la participación de Jafet Soto en la compra de acciones de Fuerza Griega, son meras coincidencias y parte del morbo sobre muchas cosas que “no tienen nada de verdad”, según expresa enfáticamente Alí, uno de los pilares del Herediano.

En realidad contra cualquier rival, “con convenio o sin convenio”, según añade de inmediato y menciona en reiteradas veces, no está en planes de Herediano cederle un solo punto a nadie.

Aquil Alí asegura que le enojó la derrota ante Guanacasteca, porque los priva de ser hoy los líderes del campeonato nacional. (Diana Mendez)

En entrevista con La Nación, le presentamos al dirigente florense una serie de resultados inesperados en los que Herediano no le gana el duelo particular a equipos bajo riesgo de descenso en los últimos cinco torneos de Clausura, que además han estado relacionados con el club rojiamarillo o sus dirigentes de distintas formas, desde convenios de cooperación públicamente anunciados hasta la participación en la compra de acciones de la sociedad anónima que administra la franquicia del equipo rival.

Hablamos de La U del Clausura 2019, el Grecia del Clausura 2020, el Guadalupe de los Clausura 2021 y 2022 y el Guanacasteca de los Clausura 2022 y 2023.

- ¿Sabe cuántas veces ha perdido Herediano con Guanacasteca desde que regresó a Primera?

- No sé, unas tres....

- En realidad son cinco veces en nueve duelos. ¿Qué opina?

Son cosas de circunstancias. Ahora perdimos (ante Guanacasteca) por una decisión del Cuerpo Técnico que estaba más preocupado por el partido ante el Real España. No me gustó la decisión. Estábamos fúricos.

- ¿No le gustó porque al ser contra Guanacasteca despertaba de nuevo el morbo?

- No me gustó así hubiera sido contra Guanacasteca o cualquiera. No me gustó porque si hubiéramos ganado estaríamos en primer lugar.

“Pero si ves el partido, teníamos un equipo fuerte en todas las líneas, estuvimos luchando hasta el final. No queríamos perder. La bola no entró pero hicimos todo para ganar. Son decisiones técnicas que no tienen nada que ver con el morbo de la gente”.

- Cuando Herediano perdió 4 a 0 ante Guanacasteca en el Clausura, Jafet Soto calificó de irrespeto los cuestionamientos en redes sociales. ¿Usted piensa lo mismo?

- Hay muchas cosas que se dicen y que son solo percepciones que no tienen nada de verdad. En ese momento no estábamos clasificados. Cómo nos va a interesar perder punto. Muchos veces hemos estado en una situación precaria (en la tabla). Lo que pasa es que en Costa Rica es normal que se ven muchas cosas con los ojos cruzados. Para qué vamos a dañarnos: nosotros jugamos para ganar campeonatos.

- ¿Qué opina si le digo que en todos los torneos de Clausura desde 2019 al 2022 al menos un equipo ‘amigo’ de Herediano ha estado bajo riesgo de descenso y que sumando todos los resultados Herediano solo ha ganado uno de diez duelos?

- Estás buscando una coincidencia, cuando hay muchos casos igual. Hemos entrado en semifinales raspando. De qué nos sirve perder puntos. También perdimos contra Puntarenas y no queríamos perder. Estás escogiendo resultados para decir una cosa.

- Estoy presentando resultados, que no sé por qué se han dado, que coinciden con equipos con los que Herediano ha tenido convenios.

- Cuáles convenios. Entonces tendríamos que decir que tenemos convenios con todos los equipos a los que les prestamos jugadores. Tendríamos que decir que teníamos convenio con Saprissa cuando en el 2004 le dimos tres jugadores. No hay ningún convenio, nunca, que implique que un equipo va a perder. No importa la relación, con convenio o sin convenio, haremos todo lo posible por ganar.