Herediano y su descargo por caso con ADG: ‘Esto ha sido una situación mal intencionada contra Fuerza Herediana’

Juan Carlos Retana, presidente del Herediano, fue el encargado de dar la posición del cuadro florense. (Alber Marín)

Fuerza Herediana, sociedad que tiene a cargo la administración del Club Sport Herediano, dio su posición oficial sobre la investigación que realiza el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol sobre las relaciones entre colaboradores de Herediano y la Asociación Deportiva Guancasteca (ADG).

Como reveló La Nación, en los movimientos bancarios de la ADG aperecen depósitos y retiro de dinero a nombre Pablo Campos, empleado de Herediano, que sumados superan los 25 millones. También hay depósitos en la cuenta pampera a nombre del tesorero de Fuerza Herediana, Henry Jiménez, detallados como “pago de factura” Adicionalmente, a nombre del abogado que ha atendido muchos de los trámites legales del Team y sus dirigentes, tanto en el fútbol como en sus empresas privadas, aparece un egreso justificado como “gastos legales”.

El presidente de Fuerza Herediano, Juan Carlos Retana, había asegurado a este medio que cualquier relación de sus colaboradores con la ADG era ajena al equipo. Adicionalmente, este miércoles aseguró en un video distribuido por el departamento de comunicación del club que ya presentaron el descargo ante el Comité de Licencias y esperan un fallo favorable.

[ Pablo Campos, el mensajero de Herediano con relaciones en cuatro equipos ]

Además, Retana calificó las publicaciones periodísticas como malintencionadas.

Por otra parte, rechazó que el conjunto florense prestara más de cuatro futbolistas a Guanacasteca.

“Siguiendo con los principios de transparencia y claridad que nos caracterizan en Fuerza Herediana, debemos informarles que se nos dio audiencia de parte del Comité de Licencias respecto a las publicaciones que nos atañen de parte de algunos medios o rotativos nacionales que son tendenciosas o malintencionadas”, mencionó.

“El lunes presentamos toda la prueba, refutamos lo que se nos achaca, confirmamos nuestra inocencia y aportamos todo el descargo correspondiente. Confiamos en que el Comité de Licencias, al tenor del reglamento y de la prueba, confirmará que somos inocentes y rechazará los cargos imputados”, añadió.

El jerarca florense enfatizó en que el sistema de cómputo de los fichajes del Comité de Competición puede comprobar que ellos no han cedido más de cuatro futbolistas a la ADG.

“También rechazamos cualquier insinuación de la existencia de injerencia deportiva, administrativa y económica en otros clubes, así como que se hayan prestado más de cuatro jugadores, no solo porque no es cierto, sino porque el sistema de cómputo del Comité de Competición no permite la inscripción de más jugadores, eso se rechaza automáticamente”, externó.

[ A nombre de mensajero de Herediano ingresa y sale dinero de cuenta bancaria de Guanacasteca ]

Retana insistió en que hay una intención tendenciosa en lo que está pasando.

“Esto ha sido solamente una situación mal intencionada y tendenciosa en contra de nuestra representada Fuerza Herediana. Creemos que nuestros cargos serán rechazados y se confirmará nuestra inocencia. También en apego al reglamento y obligación de confidencialidad no nos vamos a referir más al tema hasta que sea resuelto. Confiamos y agradecemos el apoyo de nuestra afición y les pedimos que sigamos juntos en esto, porque juntos somos más fuertes”, finalizó.