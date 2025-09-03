¿Era penal? ¿Era expulsión? Comisión de Arbitraje da su sentencia en clásico Saprissa vs. Alajuelense

Los días pasan y el clásico nacional en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó al Deportivo Saprissa (0-1) con un gol de Anthony Hernández sigue siendo noticia.

Algunas dudas habían quedado en el aire por acciones polémicas, unas se aclararon, pero otra no, como un golpe de Joseph Mora a Washington Ortega.

Cuando se liberaron los audios del VAR, la acción escogida del clásico fue una en la que los morados reclamaban la pena máxima por una mano de Alexis Gamboa.

Sin embargo, hay que recordar que no toda mano en el área es penal, como en en ese instante.

David Gómez fue el árbitro central en el clásico del 30 de agosto entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

La Comisión de Arbitraje detalló que a los 16 minutos se produce una acción dentro del área, en la que Alexis Gamboa bloquea la pelota con el pie y, posterior a eso, cambia de dirección y le golpea una mano, que se encuentra en posición natural y justificada para la acción.

“Desde el punto de vista técnico, esa mano no debe de ser sancionada, ya que el defensa logra bloquear inicialmente el balón con su pie. Después, el toque con la mano se traduce en una situación accidental”, indicó la Comisión de Arbitraje.

En el video se detalla que David Gómez y sus compañeros deciden correctamente que el juego continúe sin sancionar ningún tipo de infracción. Además, simultáneo a eso, el VAR realizó la revisión que indica el protocolo ante una acción así y corroboró la decisión.

A la vez que se determinó que no era penal, pero hubo otras jugadas relevantes, en las que los árbitros también acertaron, según la Comisión.

Sucedió así en el minuto 6, cuando no se sancionó una falta de Kendall Waston sobre Anthony Hernández, al determinarse que era una disputa leal por el balón. El VAR confirmó que la decisión de no expulsión era correcta.

Lo mismo pasó en el minuto 90+4, cuando se amonesta a Ronaldo Cisneros por una entrada temeraria, en la que recoge su pie y no impacta de forma contundente al adversario.

Mariano Torres fue uno de los amonestados en el clásico. (JOHN DURAN/John Durán)

Una de las escenas que dio mucho de qué hablar fue un codazo que Joseph Mora le lanzó a Washington Ortega sin estar en disputa el balón, que el árbitro no observó.

“David Gómez me parece que hizo un gran partido, pero esa acción no la vio, en la que Joseph Morera golpea al portero de Alajuelense. Si eso acababa en gol, el VAR debía intervenir. No lo llamaron porque la acción no termina en gol.

”De lo contrario, le tenían que hacer la recomendación que fuera a ver la acción, por una posible falta. Y cuando lo llaman, el central tiene la posibilidad de decidir”, expresó el exárbitro Orlando Portocarrero.

