En Brasil explotan contra Saprissa: vea el fuerte enojo de un aficionado brasileño

La eliminación del Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y la derrota en el clásico —después de cuatro años y cuatro meses de no perder como local contra Alajuelense—, se hicieron sentir hasta en Brasil.

Desde Río de Janeiro le piden cuentas a la dirigencia morada y al propio Vladimir Quesada, técnico del plantel.

“Vladimir, con todo respeto, señor, no te sientas satisfecho. Son tres eliminaciones seguidas internacionalmente, vergüenza tras vergüenza. Por el amor de Dios, Vladimir”, dijo Brandon Souza en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

Brandon es brasileño, vive en Río de Janeiro, es seguidor de Vasco da Gama y, desde hace cuatro años, seguidor también de los morados.

En su video, el brasileño saprissista le pidió a Vladimir que no se mostrara satisfecho luego de la eliminación en la Copa Centroamericana de la Concacaf contra Motagua de Honduras.

Souza se enteró de que el timonel tibaseño reconoció el esfuerzo de sus jugadores y destacó la buena actitud que mostraron, pero aun así quedaron fuera del torneo internacional.

Brandon Souza hizo otro video después de la derrota 0-1 en el clásico ante Alajuelense.

“En media semana, eliminación ridícula y perdemos en casa con nuestro máximo rival, ¿cuál disculpa? Por el amor de Dios, se tiene que respetar esta camisa. Es ridículo, es ridículo”, señaló Brandon, quien lucía la camiseta de Saprissa y añadió: “Esto es Saprissa, es el más grande y es vergüenza tras vergüenza”, indicó el aficionado morado desde Brasil.

Sin duda, la derrota fue dolorosa para el brasileño, quien días antes del clásico había subido un video en el que decía: “No hay otra historia, es ganar o ganar. Nada de empatar. Tienen que ganar para darle un poquito de alegría a la gente. Saprissa es gigante y tiene que darlo todo en todos los torneos”.

Brandon Souza vive en Río de Janeiro, Brasil y desde hace 4 años es seguidor del Deportivo Saprissa. Cortesía.

“Conocí a Saprissa a través de una apuesta. Buscaba equipos que son glorias en su país y el Saprissa es uno de ellos. Aposté siempre por el Monstruo y, afortunadamente, ganaba, pero nunca veía los juegos”, comentó Brandon al periódico La Teja en noviembre de 2024.

Brandon es muy morado y hasta tiene una cuenta en X llamada “Saprissão da massa” (Saprissista envenenado), donde comparte con los aficionados ticos.

El brasileño está molesto con los resultados del conjunto morado y, en uno de los videos, dijo —casi a modo de reclamo—: “Devuélvanos nuestro Saprissa”, como si fuera el más ferviente seguidor de la gradería sur.