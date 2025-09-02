Puro Deporte

En Brasil explotan contra Saprissa: vea el fuerte enojo de un aficionado brasileño

Brandon Souza es un brasileño seguidor de los morados y reclama por el accionar del equipo

Por Milton Montenegro

La eliminación del Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y la derrota en el clásico —después de cuatro años y cuatro meses de no perder como local contra Alajuelense—, se hicieron sentir hasta en Brasil.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

