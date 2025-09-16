Alajuelense vs. San Carlos: Hora, canal y cómo ganarse una entrada doble para ir hoy al Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos protagonizarán este martes 16 de setiembre el primer partido de la jornada 9 del Torneo de Apertura 2025. El juego está pactado para las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En Alajuelense pretenden darle continuidad a lo hecho el sábado pasado, cuando el equipo mostró más claridad en sus intenciones al enfrentarse contra un Liberia aguerrido.

A raíz de eso, el propio Óscar “Macho” Ramírez no se aguantó las ganas de decir que qué extraño, que esa noche en la rueda de prensa nadie le había preguntado que a qué juega la Liga.

El León se dejó los tres puntos (2-0) contra Liberia; mientras que San Carlos viene de perder en su casa (0-2) ante el nuevo líder del torneo, el Club Sport Cartaginés de Andrés Carevic.

Wálter “Paté” Centeno no pudo ocultar su molestia por el funcionamiento de su equipo en ese duelo, y así lo evidenció en una extraña y escueta conferencia de prensa, en la que sus gestos decían más que las pocas palabras que pronunciaba.

Pero lo del fin de semana ya quedó atrás. Hoy es martes de fútbol para Alajuelense y San Carlos. El torneo avanza y la tabla refleja una lucha estrecha en los dos extremos, como podrá observarlo más adelante en este mismo artículo.

Liga Deportiva Alajuelense recibe este martes 16 de setiembre a San Carlos, en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Liga Deportiva Alajuelense tiene aficionados que no se pierden ningún partido en casa. (Albert Marín)

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. San Carlos? Copiado!

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos será transmitido por FUTV.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, pues Monumental (93.5 FM), Columbia (98.7 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Un vistazo a la tabla de posiciones antes de la jornada 9 del Torneo de Apertura 2025 Copiado!

1. Cartaginés: 14 puntos en 7 juegos (+7)

2. Pérez Zeledón: 14 puntos en 8 juegos (+5)

3. Liberia: 14 puntos en 8 juegos (+4)

4. Saprissa: 13 puntos en 8 juegos (+3)

5. Alajuelense: 13 puntos en 7 juegos (+3)

6. Herediano: 12 puntos en 8 juegos (0)

7. Puntarenas: 9 puntos en 8 juegos (-2)

8. San Carlos: 8 puntos en 8 juegos (-5)

9. Sporting: 5 puntos en 8 juegos (-6)

10. Guadalupe: 5 puntos en 8 juegos (-9)

Alajuelense anuncia el partido contra San Carlos Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Jornada 9 / Apertura 25’

🆚 San Carlos

🕒 8:00p.m

🏟 Est. Alejandro Morera Soto

📺 FUTV

🎟️ Disponibles en https://t.co/QL2F6JpoqQ



➡️ @bydcostarica #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/inHs5AE1Kt — Alajuelense (@ldacr) September 16, 2025

San Carlos anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

El primer duelo entre Óscar ‘Macho’ Ramírez y Wálter ‘Paté’ Centeno desde el banquillo Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), será el primer duelo desde el banquillo entre Óscar “Macho” Ramírez y Wálter “Paté” Centeno.

Además, “Paté” acumula cuatro derrotas consecutivas como visitante en el Estadio Alejandro Morera Soto. El técnico norteño intentará volver a ganar en ese escenario, algo que no consigue desde el Clausura 2020, cuando al mando del Saprissa se impuso 0-2 en la final de segunda fase.

Los árbitros del partido Alajuelense vs. San Carlos Copiado!

Josué Ugalde al centro, asistido por Víctor Robles y Diego Díaz. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Jesús Montero. AVAR: Josué Mejía.

Las entradas para el partido Alajuelense vs. San Carlos Copiado!

Las entradas están disponibles en boleterialaliga.com. Además, desde las 4:30 p. m. podrá adquirir los tiquetes digitales en las boleterías físicas del Morera Soto.

Este es el precio de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

