Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Hoy no me preguntan a qué juega el equipo’

Liga Deportiva Alajuelense a pesar de las bajas, se vio bien. Y le ganó a Liberia (2-0), que marcha como líder del torneo. Eso es algo que rescata el técnico de los rojinegros, Óscar “Macho” Ramírez.

“En algún momento hablé de esas cositas y algunos publicaron que eran excusas. Es importante ganar con las variantes, con las bajas que tengo desde hace días, pero reconstruir un equipo lleva su tiempo”, citó Óscar Ramírez.

Añadió que en la Liga han sabido aguantar el aguacero, de gente que habla y que según él, no sabe interpretar, cómo se reconstruir un equipo, o terminar con jóvenes como Deylan Paz y Tristan Demetrius.

“El grupo tiene claro que habrá partidos muy buenos como el de hoy, y que habrá partidos en los que tal vez no estemos claros o que haya ausencias”, citó.

- Santiago van der Putten se lesiona, Alberto Toril también y se fue Aarón Suárez. ¿Quiere refuerzos?

- Tengo una conversación con Carlos Vela para ver esto.

- ¿Cuánto le ha gustado lo que ha visto de los jóvenes?

- No es fácil, es una de las misiones por las que me metí a esto, a establecer esa relación con la Primera. Es importante, el caminar, verlos serios y aprendiendo y aplicado. En algunos momentos del partido les cuesta más, pero hay que buscarles los momentos y darles la confianza. Eso es importante y que con videos, sesiones, entrenamientos y correcciones se da el entendimiento.

- ¿Celso Borges debería estar en la Selección?

- Celso es un muchacho muy aplicado, muy profesional y eso le da para que con su edad esté con nivel. Su aporte es fundamental, de experiencia y con los jóvenes. Qué raro, hoy no me han preguntado a qué juego... Es que habrá momentos bonitos y momentos difíciles y hay canchas difíciles y el equipo jugó muy bien. Y se me salió decir eso... Es que a qué jugamos y la gente no sabe que el crecimiento es poco a poco.

”Lo de Celso para Selección no me compete. Yo contento de tenerlo acá en el equipo. Es que si digo si tiene nivel, pues le toca al Piojo. Quiero ser nacionalista y que sean buenas decisiones, pero yo me siento más tranquilo que esté conmigo, pensando un poco egoísta”.

- ¿Qué fue lo que más le gustó de su equipo, porque estaban jugando contra el líder del torneo?

- Es un tema que venimos hablando y es importante, con los manejos de los tiempos del partido. Por ahí me preguntaban de las transiciones, que a qué jugaba y hay transiciones, momentos para bloques o para tener el balón. Hubo unos 35 minutos muy buenos de parte de nosotros y luego por lógica no todo el partido será absorbente.

”Terminamos el primer tiempo con un bloque, buscando terminar con la ventaja y se lo dije a José Saturnino Cardozo, que él me cambió y yo le cambié. Al final me salió mejor la jugada a mí.

”Nosotros hicimos un bloque y buscamos la transición, así vino el segundo gol y con el manejo final salimos en posesión del balón y los cambios bien. Los muchachos se aplicaron bien y la aplicación fue buena en el manejo de los tiempos del partido".

