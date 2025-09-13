Alajuelense vs. Liberia: Esto debe saber de un partido imperdible hoy en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia protagonizan un partido atractivo y con injerencia directa en los primeros puestos de la tabla del Torneo de Apertura 2025.

Para este juego que se disputará a partir de las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, la intención del cuadro dirigido por José Saturnino Cardozo es conservar el primer lugar; mientras que Óscar “Macho” Ramírez pretende escalar puestos con la Liga y acercarse a la punta.

LEA MÁS: ¿Cuánto tiempo le falta a Aarón Salazar para volver a jugar con Alajuelense? Él mismo lo revela

Santiago van der Putten y Alberto Toril pasaron por el quirófano esta misma semana y se espera que ambos estén de vuelta en seis semanas.

Pero en Alajuelense también se ha presentado una cantidad considerable de lesiones musculares, razón por la que esta noche aún no estará disponible Joel Campbell.

De nuevo, el “Macho” Ramírez tendrá que armar un rompecabezas sin varias piezas. Sin embargo, él confía en los jugadores que están disponibles.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia promete emociones este sábado 13 de setiembre. (Prensa Alajuelense y Prensa Liberia/Fotocomposición La Nación)

Mientras que Liberia llega con la motivación al tope y con la firme intención de ratificar su buen momento en el campeonato nacional.

LEA MÁS: Diego Campos se concentra en Alajuelense mientras su futuro sigue en el aire

“Alajuelense estará en su casa y están con su gente, creo que ellos también les gusta tener la posesión y el trato con la pelota. Será un partido duro, pero creo que el partido ante Alajuelense será bonito porque Municipal Liberia propone.

”Va ser un partido muy táctico y demasiado inteligente, porque a los dos equipos nos gusta jugar, será un partido vistoso”, pronosticó el portero liberiano”, Antonny Monreal.

LEA MÁS: ¿Otra oportunidad para Fernán Faerron? Afición de Alajuelense fue implacable al responder sondeo

¿Cómo está la situación en la tabla? El Municipal Liberia se presenta al juego contra Alajuelense con 14 puntos en siete presentaciones; mientras que los rojinegros registran 10 unidades con un partido menos, recordando que el juego ante Cartaginés se trasladó para el 11 de octubre.

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Liberia intentará romper una racha de 19 años sin ganar en el Morera Soto.

Su última victoria en ese escenario fue en febrero de 2006, cuando se impuso 1-2 con goles de Kenneth García y un autogol de Michael Rodríguez; por Alajuelense descontó Erick Jiménez.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Liberia? Copiado!

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia será transmitido por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el encuentro en la Catedral, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar la emisora de su preferencia, pues cuenta con cuatro opciones: Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM), Columbia (98.7 FM) y Actual (101.7 FM).

El regreso de Fernando Lesme al Morera Soto Copiado!

En el fútbol convergen muchas historias paralelas a un marcador y el regreso de Fernando Lesme al Estadio Alejandro Morera Soto es una de ellas. Más detalles en este artículo.

Fernando Lesme volverá a jugar en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Mayela López y Prensa Liberia/Fotocomposición en Canva)

Así se preparó Alajuelense para el partido contra Liberia Copiado!

Objetivo claro 🎯🧠

Los leones se preparan para enfrentar a Liberia este sábado a las 8:00pm en la Catedral. 🏟️🦁



🎟️ https://t.co/QL2F6JpoqQ pic.twitter.com/LngNxeAAhl — Alajuelense (@ldacr) September 11, 2025

Alajuelense anuncia el partido contra Liberia Copiado!

Liberia anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

El precio de las entradas para el partido Alajuelense vs. Liberia Copiado!

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Liberia Copiado!

Keylor Herrera al centro, asistido por William Chow y Víctor Ramírez. Cuarto árbitro: Róger Vindas. VAR: Brayan Cruz. AVAR: Yazid Monge.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.