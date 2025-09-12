¿Cuánto tiempo le falta a Aarón Salazar para volver a jugar con Alajuelense? Él mismo lo revela

Aarón Salazar atendió a los medios de comunicación en la nueva Tienda La Liga, en el Paseo Metrópoli, en Cartago.

Liga Deportiva Alajuelense le hace frente al martirio de las lesiones, pero a la vez, confía en que pronto tendrá de vuelta a jugadores importantes.

¿Aarón Salazar podrá estar disponible este sábado en el pulso entre la Liga y Liberia? La respuesta es negativa. Eso significa que de nuevo, Óscar Ramírez tendrá que ingeniárselas para armar la defensa.

Ya está de vuelta Alexis Gamboa, tras su llamado a la Selección de Costa Rica. Sin embargo, el central tiene una carga importante de partidos consecutivos y en la Liga saben que un descanso no le caería mal.

Santiago van der Putten estará fuera durante seis semanas, luego de que tuvo que someterse a una artroscopia en la rodilla derecha.

La semana pasada, Guillermo Villalobos jugó atrás, junto a Fernando Piñar. Quizás, este sábado sea una oportunidad para Farbod Samadian.

Mientras que Óscar Ramírez resuelve ese rompecabezas, Aarón Salazar reveló que pronto estará de vuelta.

Sus declaraciones, hechas durante la inauguración de la nueva tienda del club en el Paseo Metrópoli, en Cartago, parecieran un bálsamo a lo interno del club.

Tras sufrir un desgarro en el cuádriceps que lo alejó de las canchas, el defensor se muestra optimista y con la mente puesta en el futuro.

“Espero en una semana o en semana y media estar listo“, afirmó Aarón Salazar, dando a conocer una noticia que le cae como anillo al dedo a un equipo que ha sufrido varias bajas por lesión en los últimos días.

“Estas lesiones musculares hay que tratarlas con mucho cuidado para no tener recaídas. Yo soy el primero que quiere estar a la disposición del profe, pero también debemos respetar los tiempos del cuerpo médico”, afirmó.

Además, el jugador detalló la evolución de su lesión: “Tuve un desgarro en el muslo anterior, propiamente en el cuádriceps, y ha evolucionado bastante bien, está casi que ya cerrado si se le puede decir así”.

La Tienda La Liga ya abrió sus puertas en el Paseo Metrópoli, en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El defensor manifestó que nunca se espera que lleguen las lesiones, aunque a la vez resultan algo propio de la actividad futbolística.

“Es un cúmulo de momentos difíciles, no solo físicamente, sino también involucra la parte mental, en la que hay que ser muy paciente”, confesó.

Consciente de la situación actual del equipo y ese objetivo de fondo de lograr el ansiado campeonato nacional, Aarón Salazar fue directo sobre la necesidad de un resultado positivo este sábado, contra Liberia que llega como líder del torneo.

“Estamos urgidos de puntos, queremos seguir disputando el primer lugar y para eso tenemos que ganar este sábado. Es un torneo muy corto, con muy pocos equipos y eso reduce muchísimo el margen de error y una derrota te cuesta muchísimo”, destacó.

Aunque hoy la Liga lo extraña como alternativa en el rol de defensa central, también es cierto que sus últimos partidos los disputó en otro puesto.

“Jugar de contención es una posición relativamente nueva para mí. No sé, tengo apenas cuatro o cinco partidos en esa posición, en la que me he sentido muy cómodo. Lo he hablado con Óscar y sus asistentes, me sentí bastante bien al final del torneo pasado y en el inicio de este, y espero poder seguir compitiendo”, concluyó Aarón Salazar.

El otro futbolista que presenció la inauguración de la Tienda La Liga en Cartago y que compartió con asociados del club fue Diego Campos.

Con él, el panorama resulta distinto, porque confesó que ya fue dado de alta y está listo para ser tomado en cuenta de nuevo.

