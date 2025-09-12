Alajuelense se volvió un hospital: Otro jugador pasó por el quirófano

Alberto Toril se sometió a una operación por una lesión en la rodilla.

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer este viernes 12 de setiembre que otro futbolista rojinegro acaba de pasar por el quirófano.

En la misma semana, a Santiago van der Putten le practicaron una artroscopia, luego de una lesión que sufrió entrenándose con la Selección de Costa Rica.

LEA MÁS: Marcelo Sarvas está a punto de cumplir un sueño que guardaba en silencio

Alberto Toril también tuvo que pasar por el quirófano. El delantero español fue reportado el sábado pasado como ausente por una dolencia en la rodilla.

Sin embargo, el club difundió este viernes en sus redes sociales la última novedad con respecto al atacante.

LEA MÁS: ¿El secreto detrás de los goles de Rashir Parkins? ¡Una clase maestra de Bryan Ruiz!

“Liga Deportiva Alajuelense informa que nuestro delantero Alberto Toril fue operado con éxito de una lesión en el Hospital Metropolitano”, señaló la institución rojinegra.

Las lesiones están siendo un dolor de cabeza para Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En ese pronunciamiento se detalla que el jugador sufrió una lesión del menisco externo de la rodilla derecha en una práctica del club.

“Su tiempo de recuperación se irá informando y evaluando conforme avance su etapa de recuperación”, indicó la Liga.

Aunque el periodo de inscripciones en el fútbol nacional cerrará el 18 de setiembre y nada está descartado, pareciera difícil que alguien más llegue a la Liga en este mercado.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.