Alajuelense se volvió un hospital: Otro jugador pasó por el quirófano

Dos futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense fueron operados en la misma semana

Por Fanny Tayver Marín
Alberto Toril ya purgó un partido de suspensión y le falta otro, a raíz de una roja que no merecía y que se le mostró después de una revisión en el VAR.
Alberto Toril se sometió a una operación por una lesión en la rodilla.







