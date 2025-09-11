Marcelo Sarvas está a punto de cumplir un sueño que guardaba en silencio

Marcelo Sarvas espera con ansias el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia. Lo mismo pasa con Washington Ortega, Farbod Samadian y Elián Quesada.

Marcelo Sarvas cuenta las horas para vivir de nuevo un partido de Liga Deportiva Alajuelense desde la propia cancha en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Desde que volvió a la Liga, este sueño lo guardaba en silencio, porque sabía que todo era cuestión de tiempo. Y ahora ya llegó el momento.

En el juego entre Alajuelense y Liberia, pactado para las 8 p. m. del sábado 13 de setiembre, Marcelo Sarvas ya no tendrá que ir a las gradas, sino que podrá ingresar a la cancha y cumplir su función desde el banquillo.

Con su permiso de trabajo debidamente en regla, el brasileño ya estuvo al lado de Óscar “Macho” Ramírez en el clásico en el que la Liga derrotó a Saprissa en Tibás. También lo hizo en el juego del sábado anterior, cuando los rojinegros perdieron en San Isidro de El General frente a Pérez Zeledón.

Marcelo Sarvas contó cómo ha sido la semana de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Pero el sábado lo hará por primera vez en ese reducto que desde hace años él considera como su casa.

Durante todo este tiempo aguardaba con ilusión el momento en el que pudiera vivir el juego así, en el banquillo y en el Morera Soto. Y es justamente lo que pasará en el próximo encuentro de los manudos.

“Algo de lo más determinante para que yo regresara a la Liga es ese sentimiento de estar con la afición, la alegría, la confianza y celebrar. Para mí es un momento muy especial. Yo tuve dos partidos en la banca, pero fuera de casa. Ahora, regresar al estadio me da ilusión”, afirmó Marcelo Sarvas en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

En el pasado, el brasileño vivió cosas importantes en la Liga, que lo marcaron, con Óscar Ramírez como técnico. En el presente, su intención es experimentar lo mismo, como una de las manos derechas del “Macho”.

“Existe un cariño mutuo, un respeto que siempre tuve por ellos, por los aficionados, y ellos por mí. Espero seguir viviendo eso, de una forma muy saludable.

”Creo que tenemos todo para seguir adelante con el equipo y como siempre hablamos, todo eso se resume en diciembre, en las finales”, destacó Marcelo Sarvas.

El asistente técnico de Óscar Ramírez detalló que en esta semana larga pudieron trabajar bien el partido, con bastantes detalles.

“Yo pienso que lo más importante es regresar a la casa de nosotros, jugar delante de la afición y enfocados en buscar los tres puntos”, citó.

Marcelo Sarvas cree que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia será una prueba importante. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Sin embargo, también reconoce que el juego no será nada fácil, en el entendido de que el Municipal Liberia está jugando bien, con una idea muy clara impregnada por José Saturnino Cardozo.

“Las pretensiones de nosotros en la Liga siempre es pelear el primer puesto y Liberia ha tenido una regularidad muy buena en el torneo, creo que es un buen enfrentamiento para nosotros y una buena prueba”, vaticinó Marcelo Sarvas.

Además, indicó que el próximo rival de la Liga es un equipo que mantiene la constancia, que está sacando los resultados, con un sistema definido y que intenta presionar.

“Liberia sabe a qué juega, pero nosotros somos la Liga, somos un equipo grande y hay que jugar como equipo grande, principalmente en casa”, apuntó el auxiliar rojinegro.

En cuanto a los seleccionados, todos regresaron: Alexis Gamboa, Creichel Pérez, Alejandro Bran, Guillermo Villalobos y Anthony Hernández; mientras que Santiago van der Putten ya fue operado tras la lesión que sufrió en una práctica con la Tricolor.

“Todos regresaron, todos entrenaron bien, solo el tema de Alexis Gamboa que viene jugando todos los partidos. Entonces, tuvo su tiempo limitado, pero está en la cancha con nosotros, para estar todos en la misma página”, destacó.

Marcelo Sarvas también se refirió a los jugadores que el fin de semana anterior no fueron parte de la convocatoria al encontrarse en recuperación: Aarón Salazar, Diego Campos, Joel Campbell y Alberto Toril.

“Son jugadores que todos son muy importantes, que todos están trabajando duro para regresar. Con Santi es un tema que va a tardar un poco más y esperamos pronto contar con todos”, mencionó, reservándose si alguno de ellos podrá estar disponible para el juego de este sábado entre Alajuelense y Liberia.

Las entradas puede adquirirlas en boleterialaliga.com y los precios van desde los ¢5.000.

