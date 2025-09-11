¿Cuándo juega Alajuelense? Este es el panorama de la Liga

Anthony Hernández, Kenyel Michel y Diego Campos podrían tener participación este sábado, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Liga Deportiva Alajuelense necesita empezar a recuperar jugadores después de que las lesiones aparecieron de manera repentina en el equipo dirigido por Óscar Ramírez.

¿Cuándo juega la Liga? Los rojinegros regresan a la acción este sábado 13 de setiembre, a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, cuando reciban a un Municipal Liberia convertido en el líder del Torneo de Apertura 2025.

El partido resulta clave para Alajuelense, luego de que el sábado pasado cayó en San Isidro de El General contra Pérez Zeledón, en un partido donde presentó nueve bajas, tomando en cuenta los llamados a la Selección de Costa Rica y los lesionados.

De los jugadores ausentes en ese encuentro, la Liga recupera a Alexis Gamboa, Creichel Pérez y Alejandro Bran.

La pésima noticia para los manudos fue que Santiago van der Putten se lesionó en un entrenamiento con la Tricolor.

Al central ya se le practicó una artroscopia para corregirle una ruptura del menisco medial en la rodilla izquierda.

El defensor estará algunas semanas fuera de las canchas y se espera que regrese a mediados de octubre.

El retorno de Santiago van der Putten podría ser a mediados de octubre, luego de la lesión que sufrió en una práctica con la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense aún no brinda novedades con respecto a Alberto Toril (dolencia en la rodilla), Joel Campbell (dolencia muscular), Aarón Salazar y Diego Campos, quienes fueron reportados en recuperación.

Sin embargo, el propio Campbell mostró en su cuenta de Instagram un video en el que se ve fortaleciendo su condición física en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares. Y pareciera que pronto estará de vuelta.

Mientras que Aarón Suárez ya no forma parte del club, tras ser exportado a Turquía.

En Alajuelense todos tienen claro que deben ponerse serios, luego de esa derrota contra los generaleños que no gustó en lo absoluto.

La Liga hoy se encuentra en la sexta casilla del Torneo de Apertura 2025 y este sábado afrontará un partido importante contra un rival directo por los primeros puestos.

Después de que Saprissa y Herediano también perdieron, los manudos aspiran a escalar posiciones y recortar distancia con respecto a Liberia.

Pero para eso, en Alajuelense deben ganarle al equipo donde juega el delantero paraguayo Fernando Lesme.

La lucha en la tabla por los primeros puestos

1. Municipal Liberia: 14 puntos en 7 partidos

2. Pérez Zeledón: 13 puntos en 7 partidos

3. Cartaginés: 11 puntos en 6 partidos

4. Herediano: 11 puntos en 7 partidos

5. Saprissa: 10 puntos en 7 partidos

6. Alajuelense: 10 puntos en 6 partidos

Alajuelense empieza una seguidilla importante, porque después del partido de este sábado contra Liberia, sigue otro maratón de juegos para los manudos, sin semanas largas.

La Liga afronta una agenda saturada en lo que falta de este mes, incluidos los duelos de ida y vuelta en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Motagua de Honduras.

Y Óscar Ramírez no puede darse el lujo de priorizar un torneo sobre otro.

En la serie a dos partidos contra el conjunto catracho estará en juego el pase directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf, aunado a la posibilidad de mantenerse en pie de lucha para optar por el tricampeonato en Centroamérica.

Mientras que la Liga también tiene la necesidad urgente de quitarse de encima la sequía en cuanto al título nacional se refiere.

Ese fue uno de los motivos por los que el “Macho” decidió volver, para ayudar al equipo que tanto quiere a salir de una racha así.

El calendario de la Liga en lo que resta de setiembre

Alajuelense vs. Liberia: Sábado 13 de setiembre

Alajuelense vs. San Carlos: Martes 16 de setiembre

Guadalupe vs. Alajuelense: Sábado 20 de setiembre

Alajuelense vs. Motagua: Martes 23 de setiembre

Alajuelense vs. Puntarenas FC: Viernes 26 de setiembre

Motagua vs. Alajuelense: Martes 30 de setiembre

