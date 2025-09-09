Así fue como Alajuelense marcó la vida del nuevo asistente de Kasper Hjulmand en Bayer Leverkusen

Sergi Runge estuvo año y medio en las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense.

Cuando Sergi Runge arribó a Costa Rica a inicios de 2019, jamás sospechó el giro radical que su vida profesional daría en solo unos pocos años.

Con apenas 25 años, su meta era crecer como técnico fuera de su natal España. Lo que no imaginaba es que su paso por las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense sería el trampolín que lo llevaría a un ascenso meteórico, culminando con un puesto en el cuerpo técnico del primer equipo del Bayer Leverkusen.

Runge no llegó a Alajuelense por una amistad con Agustín Lleida, el entonces gerente deportivo de los manudos. La realidad es que ni siquiera lo conocía; su fichaje se gestó a través de Vidal Paloma, el coordinador de liga menor que Lleida contrató en aquel entonces.

Paloma, con amplia experiencia en la Federación Catalana, buscaba un perfil específico para complementar su equipo de trabajo y, al consultar, dos personas le hablaron de las capacidades de Sergi Runge.

Pese a su juventud, ya tenía un recorrido notable en la formación de talentos en varios clubes catalanes como L’Hospitalet, Cornellà y Gimnastic Manresa, además de haber trabajado en la escuela de fútbol de Hristo Stoitchkov.

Su experiencia y potencial convencieron a Paloma, quien veía en él la pieza ideal para un proyecto a largo plazo.

Para Runge, la propuesta era un gran reto y una oportunidad única. Aunque nunca pensó que su primera experiencia en el extranjero sería tan lejos de casa, le atraía la idea de desarrollarse en un club con instalaciones del nivel del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

El paso de Sergi Runge por Alajuelense

Una vez en el país, se puso manos a la obra. El año 2019 fue de puro éxito. Runge dirigió a los cachorros de la Liga, asumiendo el rol de técnico de las categorías U-12 y U-17 en los torneos de Apertura y Clausura.

Tony Chávez, Sergi Runge y Allan Segura en sus primeros días de trabajo con la Sub-17 y la 2007 de la Liga, en el año 2019. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Su trabajo rindió frutos de inmediato: alcanzó las cuatro finales y se coronó campeón en tres de ellas, perdiendo solo una en penales contra Saprissa.

El 2020 trajo consigo un cambio de planes. Con la llegada de la pandemia y la suspensión de los torneos de liga menor, Agustín Lleida vio la oportunidad de acelerar su crecimiento. Lo que pretendía con él para el año siguiente se lo planteó de una vez.

Le propuso a Sergi Runge unirse al cuerpo técnico del primer equipo de inmediato, adelantando lo que ya tenía planeado para un futuro cercano.

Así, Sergi se unió al equipo de trabajo de Andrés Carevic, fungiendo como segundo auxiliar y asumiendo el rol de analista táctico.

Fue durante esos dos meses en el primer equipo que Sergi Runge sumó una experiencia invaluable, trabajando con futbolistas que ya había entrenado en la cantera y que estaban dando sus primeros pasos en la máxima categoría, como Brandon Aguilera, Aarón Suárez e Ian Lawrance.

Sin embargo, sus planes estaban a punto de dar un giro aún más drástico.

De Alajuelense al Barcelona y después al Bayer Leverkusen

Se enteró de una vacante en la Sub-15 del FC Barcelona y recibió la confirmación de que su nombre había sido propuesto para el puesto.

La oportunidad era real y la decisión de irse era un paso gigante en su carrera. Lo primero que hizo fue hablar con Lleida y Paloma, quienes lo habían traído a Costa Rica.

Con total honestidad, les pidió su opinión. Ambos, sin dudarlo, le aconsejaron que tomara la oferta. Le dijeron que no tenía que pensar, porque una opción así no podía dejarla ir.

Sergi Runge aceptó la propuesta. Después de solo año y medio en Alajuelense, se despidió para regresar a su país y convertirse en el asistente de Sergi Milà en la cantera del Barcelona.

Pero su ambición y talento no se detendrían ahí. Las puertas continuaron abriéndose para el catalán.

Sergi Runge llegó al Bayer Leverkusen trabajando en liga menor y lo acaban de ascender al primer equipo. (X de Sergi Runge/X de Sergi Runge)

Poco después, su trayectoria lo llevó a Alemania, donde se unió al Bayer Leverkusen. Su paso por las divisiones inferiores del club alemán fue tan exitoso como en Costa Rica.

En mayo de 2024, llevó a la U-17 a la final de su categoría y un año después repitió con la U-19.

Y ahora en setiembre de 2025 una vez más le cambió la vida en el plano profesional, porque dio el paso hacia el mayor de sus logros hasta la fecha.

Sergi Runge ahora forma parte del primer equipo del Bayer Leverkusen como asistente del técnico Kasper Hjulmand, sin olvidar aquellos pasos que dio en el CAR con Alajuelense. En el club alemán lo catalogan como un “mini Xabi”.

Gracias @ldacr y gracias Costa Rica. Estar con ustedes en esta institución y en este país, ha sido la mejor experiencia de mi vida.



— Sergi Runge (@sergirunge) July 3, 2020

Como él mismo lo dijo cuando se marchó en julio de 2020: “Gracias Alajuelense y gracias Costa Rica. Estar con ustedes en esta institución y en este país, ha sido la mejor experiencia de mi vida. En el otro lado del océano van a tener un amigo para siempre. Un fuerte abrazo a toda la familia rojinegra. Pura Vida”.

Este nuevo ascenso de Sergi Runge lo celebra Agustín Lleida, quien desde España también pasa pendiente de ese grupo con el que trabajó y de Liga Deportiva Alajuelense.

Y fue campeón las veces que quiso con la Sub17 y Sub20 de @ldacr

Éxitos @sergirunge 🔥



— agustinlleida (@agustin_lleida) September 9, 2025

