¿El secreto detrás de los goles de Rashir Parkins? ¡Una clase maestra de Bryan Ruiz!

Rashir Parkins mejoró su remate y efectividad. Y el jugador de Liga Deportiva Alajuelense tiene muy clara la razón.

Desde que volvió a Liga Deportiva Alajuelense, Rashir Parkins cumple en su función de recuperar balones, pero también muestra cierta facilidad para aparecer de sorpresa y con gol.

Pero, ¿cuál es la historia detrás de su efectiva técnica de disparo? En unas reveladoras declaraciones que brindó luego del partido más reciente de la Liga, Rashir Parkins no dudó en dar el crédito a una leyenda del club: Bryan Ruiz.

LEA MÁS: Marcelo Sarvas está a punto de cumplir un sueño que guardaba en silencio

El volante de 24 años confesó que su mejora en el remate se debe a una conversación clave con el exfutbolista. Desde entonces, pone en práctica todo lo que el excapitán de la Liga y de la Selección Nacional le recomendó.

“He venido aprendiendo a patear diferente”, explicó Rashir Parkins, para añadir que “una vez me senté con Bryan Ruiz y me había explicado cómo patear en cada zona de la cancha, porque antes las volaba al querer darle duro”.

El consejo de Ruiz fue crucial, transformando una patada impulsiva en un remate con intención y dirección.

“Él me explicó cómo patear y qué hacer y ahí he tratado de ir aprendiendo”, añadió el mediocampista.

LEA MÁS: ¿Cuándo juega Alajuelense? Este es el panorama de la Liga

Pero eso no es todo. El jugador que tras superar una lesión empezó a sumar minutos con Óscar “Macho” Ramírez también destapó un secreto, al contar que para pulir su técnica, junto a sus compañeros de equipo como Celso Borges, Guillermo Villalobos y Joel Campbell, realizan competencias de remate entre ellos mismos.

“A veces les gano, a veces me ganan”, comentó. Y eso a él particularmente le brinda más seguridad a la hora de la verdad, en los partidos, cuando no lo piensa dos veces para sacar un cañonazo.

Rashir Parkins podría ver acción este sábado, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Vea el golazo más reciente de Rashir Parkins

⏰ 53’ Gol de Rashir Parkins para empatar el partido en el Estadio Municipal. pic.twitter.com/isX8ueSDQD — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

Una amistad desde barrio Pacuare en Limón

No solo habló sobre su evolución futbolística, porque Rashir Parkins también compartió detalles de una de sus relaciones más significativas fuera del campo: su profunda amistad con Kenyel Michel, el joven que a partir de 2025 se unirá al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

LEA MÁS: Aarón Suárez no podía irse en silencio de Alajuelense

El vínculo entre ambos se forjó desde la infancia en el barrio Pacuare, en Limón.

“Kenyel vive a dos casas de mi casa y él creció conmigo, en el mismo barrio jugábamos”, relató Parkins.

A pesar de que Rashir jugaba en categorías mayores, la pasión por el fútbol los mantenía siempre unidos en las calles de su barrio natal.

Rashir Parkins también habló de su amistad con Kenyel Michel. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La conexión entre ellos es tan fuerte que, según Parkins, no es solo una amistad.

“Es mi hermano, me alegra mucho tenerlo aquí”, afirmó con emoción.

“Siempre hemos hablado, siempre compartimos todo, siempre estamos juntos y es un hermano para mí. Es un hermano, aunque no sea de sangre”.

Hoy disfrutan juntos en Liga Deportiva Alajuelense, pero el inminente viaje de Kenyel a Estados Unidos no será un adiós, sino un nuevo capítulo en la distancia.

“Ahora que se va al Minnesota United yo le dije que sea fuerte, que al principio le va a costar, que si se quiere devolver que aguante, porque esto le va a traer su recompensa”, concluyó Parkins, demostrando el genuino afecto y el respaldo que existe entre ambos.

Tanto Rashir Parkins como Kenyel Michel son fichas que Óscar Ramírez tiene disponibles para el partido de este sábado entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.