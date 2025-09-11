Puro Deporte

¿El secreto detrás de los goles de Rashir Parkins? ¡Una clase maestra de Bryan Ruiz!

Rashir Parkins reconoce que antes no le pegaba tan bien al balón y él mismo cuenta una historia en la que Bryan Ruiz resulta protagonista

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Pérez Zeledón vs. Alajuelense
Rashir Parkins mejoró su remate y efectividad. Y el jugador de Liga Deportiva Alajuelense tiene muy clara la razón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseRashir ParkinsApertura 2025Bryan Ruiz
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.