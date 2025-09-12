¿Otra oportunidad para Fernán Faerron? Afición de Alajuelense fue implacable al responder sondeo

Fernán Faerron se había convertido en un defensa regular cuando empezó a jugar con Liga Deportiva Alajuelense, cuando tenía apenas 20 años.

Apenas trascendió que Fernán Faerron firmó su finiquito con el Club Sport Herediano, muchos aficionados empezaron a generar una revolución en redes sociales, planteándose si el defensor podría tener una segunda oportunidad en Liga Deportiva Alajuelense.

Unos liguistas son partidarios de que no importa el pasado si puede colaborar en el presente.

Pero otros no olvidan que el futbolista no salió bien del club, ni los episodios posteriores, con roces no solo con los jugadores de Alajuelense, sino provocando a la misma afición.

Quizás, si eso no hubiese pasado, hoy podría convertirse en un nombre a considerar por parte de la Liga, recordando que el periodo de inscripciones en el fútbol nacional está abierto hasta el 18 de setiembre.

La realidad es que a lo interno de Alajuelense no imaginan un regreso de Fernán Faerron.

A pesar de que en el club reconocen que se trata de un buen futbolista, con características interesantes y hasta polifuncional, no tiene buen ambiente.

En Liga Deportiva Alajuelense nadie duda de que Fernán Faerron es un buen futbolista, pero no salió bien del club. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, sería lógico pensar que la prioridad del futbolista es retornar al extranjero.

Pero resulta interesante saber cuál es la percepción real de la afición con respecto a Fernán Faerron.

Bajo esa perspectiva se planteó una consulta a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, una herramienta gratuita de este medio de comunicación, que cuenta con más de 25.000 seguidores. De hecho, si aún no se ha unido, puede hacerlo de inmediato en este enlace.

Esta fue la pregunta que se formuló en el canal de WhatsApp la Nación Alajuelense con dos opciones de respuesta única:

- Desde hoy, Fernán Faerron quedó en libertad. Y pensemos en supuestos, ¿usted qué opina?

Me gustaría verlo otra vez en LDA

Ni pensarlo, descartado

¿Vaticina cuál opción ganó en el sondeo? A la hora de publicación de este artículo se habían recibido 933 respuestas.

De los participantes, 210 indicaron que estarían dispuestos a darle otra oportunidad en Alajuelense, cifra equivalente al 22,5% en esta consulta.

Mientras que la mayoría opina que no quiere verlo nunca más en el club.

Fueron 723 personas quienes marcaron la opción: “Ni pensarlo, descartado”, correspondiente al 77,5% en este ejercicio de opinión.

Este es el resultado de la consulta planteada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense sobre Fernán Faerron. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense / Fanny Tayver/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

¿Y usted qué opina con respecto a Fernán Faerron?

