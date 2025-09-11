Revuelo en Herediano: Fernán Faerron solicitó salir del Team por diferencias contractuales

Fernán Faerron ganó con el Herediano el Torneo Clausura 2024, antes de partir a Ucrania.

En una noticia inesperada, el Club Sport Herediano informó que una de sus figuras defensivas quedó fuera del plantel por voluntad propia.

Se trata del defensor Fernán Faerron, quien no continuará en la institución tras la decisión de finiquitar su contrato.

“Agradecemos su compromiso y dedicación durante el período en que vistió la camiseta rojiamarilla y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos futuros”, se indicó en un breve comunicado de prensa.

Faerron había regresado al Team luego de su paso por el fútbol de Ucrania. Jugó el primer partido del Torneo Apertura 2025 frente a Guadalupe FC, pero salió lesionado tras sufrir una fractura en el dedo pequeño de su pie izquierdo.

En sus redes sociales, Faerron dio a conocer que su salida se debió a diferencias contractuales con la dirigencia rojiamarilla.

“Hoy firmé mi finiquito con el Club Sport Herediano. Quiero aclarar que es una decisión personal, ya que fui yo quien solicitó la finalización de mi contrato laboral con la institución”, indicó el defensor.

Seguidamente, reveló: “El motivo responde a diferencias en el tema contractual, por lo cual, después de valorarlo con calma, consideré que lo mejor era dar un paso al lado. Agradezco al club por la oportunidad, así como a la afición por el apoyo brindado durante este tiempo en la institución. Me quedo con el aprendizaje y las experiencias, y me enfocaré en los nuevos retos personales”.

El jugador de 25 años había fichado con el Herediano en enero de 2023 y ganó el título del Torneo Clausura 2024 con los rojiamarillos.

En febrero de 2025 fue cedido a préstamo al FC Vorskla de Poltava, en Ucrania, pero meses después regresó al Team debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, incorporándose al Torneo Apertura 2025.

En las últimas semanas, Faerron estuvo realizando la recuperación de su lesión bajo las órdenes del cuerpo médico de la Selección Nacional.

El gerente deportivo del Team, Gustavo Pérez, previo al partido de este miércoles ante Cartaginés (2-0), comentó en FUTV que el zaguero central estaba para regresar antes de la finalización del torneo y en ningún momento mencionó la posibilidad de su salida del club.

La partida de Fernán Faerron complica la situación del conjunto florense, que tiene lesionados a sus defensores centrales Juan Luis Pérez, Keyner Brown y el propio Faerron, mientras que el mercado de fichajes vence el próximo 18 de setiembre.