Fútbol

Revuelo en Herediano: Fernán Faerron solicitó salir del Team por diferencias contractuales

El jugador dio su versión del motivo por el cual decidió salir del Herediano a través de sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Fernán Faerron se despidió de la afición del Herediano con un sentido mensaje. Instagram Fernán Faerron.
Fernán Faerron ganó con el Herediano el Torneo Clausura 2024, antes de partir a Ucrania. (Instagram Fernán Faerron. /Instagram Fernán Faerron.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernán FaerronHeredianoFiniquito de contrato
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.