Esto piensa Fernando Lesme en las horas previas de su regreso al Morera Soto

En el fútbol convergen muchas historias paralelas a un marcador y el regreso de Fernando Lesme al Estadio Alejandro Morera Soto es una de ellas, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia, que se disputará este sábado 13 de setiembre, a las 8 p. m., en la casa rojinegra.

Prioriza el profesionalismo antes que nada, pero el delantero paraguayo no oculta que volver a pisar la cancha que fue su casa le resulta especial.

Esta vez lo hará con la camiseta del Municipal Liberia y se declara listo para enfrentar a su exequipo, su querida Liga Deportiva Alajuelense.

Podría pensarse en que para Fernando Lesme es un partido con sabor a revancha, a reivindicación, pero en realidad, él lo toma como un reencuentro.

Muchos aficionados manudos lo quieren y hasta guardan el sentimiento de que quizás su estancia en la Liga debió ser más larga, porque tuvo poca oportunidad. Y las veces que jugó, no lo hizo mal.

Fernando Lesme no regresa con el fuego de quien tiene algo que demostrar, porque siempre ha confiado en lo que puede aportar, sino que su pensamiento es ir a jugar y simplemente hacer lo que le corresponde.

El propio jugador no esquiva la emoción del momento y que para él resulta un partido distinto.

Así lo refleja en declaraciones previas al pulso entre la Liga y Liberia, un discurso en el que dejó claro que, aunque el cariño por Alajuelense sigue ahí, su lealtad hoy es con el equipo que le abrió las puertas.

Fernando Lesme sería titular en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

“Es un sentimiento especial siempre el regresar ahí (al Morera Soto), ahora me toca jugar con Liberia y darlo todo por estos colores. Se verá el Liberia que venimos demostrando, muy intenso, a puro corazón, a pura garra, que nunca se tira para atrás y vamos a ir por todo”, afirmó Fernando Lesme.

Además de la adrenalina de este crucial encuentro, el atacante llega motivado por la alegría de su país.

Con una sonrisa, compartió la felicidad por la clasificación de Paraguay al Mundial —logró que alcanzó el exseleccionador de Costa Rica, Gustavo Alfaro—, y que hasta provoca que su mente vuele.

“Uno siempre sueña, voy a dar todo de mí este año para hacer lo mejor posible, capaz y luego vaya a otro lugar, porque uno va escalando en ligas y ligas y por qué no recibir un llamado más adelante”, subrayó.

Fernando Lesme vuelve al Morera Soto, pero como rival de un equipo que desde hace tiempo se le metió entre ceja y ceja.

Liberia llega líder a este partido; mientras que la Liga pretende escalar puestos en la tabla.

