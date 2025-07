Fernando Lesme no da por concluida su historia con Alajuelense

Fernando Lesme regresó al fútbol nacional como uno de los fichajes sonados del Municipal Liberia y aunque está decidido a mostrar su mejor versión con este club, no sabe qué puede pasar más adelante. Y no descarta a futuro una segunda oportunidad con Liga Deportiva Alajuelense.

El delantero paraguayo jugaba en Grecia, pero nunca tuvo problema en que se supiera que estaba enamorado de la Liga y que quería jugar ahí. Sin embargo, cuando los rojinegros lo ficharon, prácticamente no tuvo participación con Alexandre Guimaraes.

¿El capítulo con la Liga ya está cerrado, o cree que a futuro puede regresar? “Quién sabe, el fútbol da muchas vueltas, capaz el día de mañana estoy otra vez por ahí. La verdad que yo siempre le voy a tener un cariño inmenso a la gente de la Liga, a los jugadores, a los directivos, a don Joseph Joseph”, respondió Fernando Lesme ante una consulta de La Nación.

Muchos aficionados creen que quizás estaría en Alajuelense si le hubiesen dado más minutos. Y en el fondo, él piensa lo mismo.

“Al final se me escapó eso de las manos a mí, era decisión técnica y lastimosamente me tuve que ir. La verdad que nunca me había pasado algo así. Es duro, la verdad que mentalmente te golpea un poco, pero uno siempre busca al final cómo ponerse bien”, comentó.

Fernando Lesme quiere hacer las cosas bien en Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

En el Torneo de Apertura 2025 regresará al Estadio Alejandro Morera Soto, pero como rival.

“Siempre va a ser especial jugar en el Morera porque ahí marqué mis primeros goles con Alajuelense dándole vuelta a un partido y siempre que juegue ahí va a ser motivante”, apuntó.

Cree que anotarle a la Liga sería bueno para él, personalmente, pero afirmó que siempre estará el respeto al liguismo que siempre se ha portado de la mejor manera con él. Y si le marca a Alajuelense, afirmó que “por respeto no lo festejaría”.

Fernando Lesme indicó que Liberia apunta alto y que estar entre los cuatro mejores del torneo es la idea principal de los jugadores, la directiva y el cuerpo técnico.

“En cuanto a mí, creo que se verá una mejor versión, más maduro, con mejores decisiones. Estoy muy feliz, a este país lo amo mucho, es mi segundo país y espero con ansias que comience el campeonato”, citó.

Además, su corazonada no falló. Porque cuando se marchó de Alajuelense, él sabía que iba a volver al fútbol tico en algún momento. Y sucedió rápido, un año después.

“Coincidió que estaba el profe Pepe (José Saturnino Cardozo) y me vine por eso. Él me llamó. Y como fue delantero, estoy aprendiendo más de él. He aprendido algo que en toda mi carrera no había hecho, con movimientos que nunca nadie me había dado. Todos los días aprendo algo nuevo de él”, comentó.

Fernando Lesme dice que si le anota a Liga Deportiva Alajuelense no festejaría por respeto. (La Nación/Cortesía Municipal Liberia)

Fernando Lesme aseguró que vuelve con ganas de pelear grandes cosas y dar su mejor versión.

“Voy a pelearlas todas, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de goles y a nivel grupal tratar de pelear clasificación”, insistió el atacante de Liberia, que no descarta a futuro tener una segunda oportunidad en Alajuelense.

