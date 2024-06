Fernando Lesme vuelve a despedirse de Alajuelense sin que el club oficialice su salida

Desde Paraguay, junto a su madre y sus hermanos, Fernando Lesme tomó la decisión de comunicar por segunda ocasión su salida de Liga Deportiva Alajuelense.

Ante eso, el futbolista de 22 años usó su cuenta de Instagram de inmediato para decirle adiós a la que él llama “mi Liga querida”. Sin embargo, pronto borró aquel mensaje, pues aún faltaba que el cuadro rojinegro negociara el finiquito del préstamo.

Alajuelense aún no oficializa su salida, pero el propio futbolista reiteró que ya no forma parte del León. De nuevo, lo hizo mediante su perfil de Instagram.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes se confiesa con ‘La Nación’ y responde preguntas incómodas sobre Alajuelense

“Me toca cerrar una etapa de mi vida, pero me llevo buenos recuerdos de este club al que quiero tanto. Muchas gracias por el cariño que me han demostrado todo este tiempo, se los agradezco mucho. Muy pronto nos estaremos viendo de vuelta, porque no es un adiós, sino un hasta pronto”, apuntó Fernando Lesme.

Alexandre Guimaraes concedió una entrevista exclusiva a este medio, que se publicó en nacion.com el viernes anterior. Ahí se le formuló una consulta específica sobre el delantero guaraní: ¿Qué pasó con Fernando Lesme?

LEA MÁS: Fernando Lesme da a conocer su salida de Alajuelense

“Con Fernando no pasó nada. Él nos ayudó en el momento en que podía hacerlo y, desafortunadamente, después de la serie contra Herediano, tenía un tobillo muy mal. Esto influyó en las decisiones que tomamos, especialmente considerando que Jonathan Moya ya estaba habilitado. No tengo ninguna queja de él.

”Simplemente son decisiones que uno tiene que tomar, basadas en los perfiles de los jugadores que creo que el equipo debe tener. Después de eso, él siempre intentó dar lo máximo que en ese momento podía. Es un jugador joven, y esta experiencia debería ayudarlo a mejorar. El fútbol dirá hasta dónde puede llegar”, respondió Alexandre Guimaraes.