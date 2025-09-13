Diego Campos se concentra en Alajuelense mientras su futuro sigue en el aire

Aarón Salazar y Diego Campos están ansiosos por volver a jugar, luego de que se lesionaron.

Diego Campos se enfoca en el hoy con Liga Deportiva Alajuelense, después de que una opción de marcharse al fútbol de Vietnam no se materializó.

Su contrato con los rojinegros se acaba en diciembre y hoy resulta incierto saber qué pasará, si habrá renovación o si tomará nuevos rumbos.

Mientras presenciaba la inauguración de la Tienda La Liga en el Paseo Metrópoli, en Cartago, Diego Campos atendió a los medios de comunicación y habló sobre ese interés que surgió desde Vietnam.

“Nada fuera de lo normal, son intereses y ofertas laborales que llegan especialmente en estos meses, que ya está cerca de cumplirse un contrato”, explicó Diego Campos.

El jugador rojinegro confirmó que esa opción se presentó, para continuar su carrera en el fútbol asiático. Lo que pasa es que la oferta en sí nunca llegó a Alajuelense.

Aunque el interés fue serio, el poco tiempo para concretar la negociación hizo que la oportunidad se desvaneciera.

“Se dieron las conversaciones que se tenían que dar y al final no se dio”, comentó Campos de forma escueta.

El tema de su contrato, que termina en diciembre, es la principal razón por la que ofertas como la de Vietnam están llegando.

“Yo termino contrato en diciembre y fue un interés que llegó, con mi agente y con mi familia lo manejamos y al final no se dio,” recalcó, poniendo de manifiesto que su familia es la prioridad en la toma de decisiones.

Trata de que la incertidumbre de qué pasará con él después de diciembre no lo desconcentre.

Campos, padre de un hijo de cuatro meses (Kai), enfatizó que cualquier decisión que tome debe beneficiar a los suyos.

Diego Campos fue testigo de la inauguración de la Tienda La Liga en el Paseo Metrópoli, en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Mi familia es mi decisión más importante, mi hijo pequeño y mi esposa. Yo tengo que velar por eso”, afirmó.

El volante reconoce que verse en una situación así no es algo nuevo en su carrera.

“Uno ya debería estar acostumbrado, pero no es fácil, porque es el trabajo de uno, de la familia, ya ha pasado muchas veces con contratos anteriores, que se sabe que en estas fechas es así, de negociaciones, de intereses, de reuniones y es un tema que ya lo hemos pasado antes” compartió.

Además de su futuro, Diego Campos también se refirió a otros temas de actualidad en la Liga, como el trajín de los partidos y las lesiones.

El jugador cree que las quejas por el apretado calendario no son válidas y defendió el compromiso del equipo con todos los torneos que disputan.

“Somos un equipo grande y siempre hemos dicho que a nosotros nos interesan todos los torneos, entonces no podemos llegar a decir que nos interesan todos los torneos y después quejarnos del trajín.

”Una diferencia es quejarse del trajín y otra decir que es una realidad que no es tan fácil tener partidos tan seguidos, pero a nosotros nos encanta estar en todo lo que estamos (...). Somos la Liga y también queremos ganar la Centroamericana que aún seguimos vivos y el torneo nacional”, explicó el extremo.

Él se perdió los últimos partidos por una distensión muscular, pero aseguró que ya está prácticamente recuperado y cerca de volver.

