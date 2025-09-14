Rónald Matarrita dio su criterio sobre lo que considera que le hace falta a la Selección de Costa Rica

Rónald Matarrita emitió un criterio muy puntual sobre lo que considera que debe cambiar en la Selección de Costa Rica.

Rónald Matarrita puede hablar con conocimiento de causa y por experiencia propia sobre la Selección de Costa Rica, porque él portó el uniforme de la Mayor en dos situaciones muy distintas.

El lateral izquierdo de Liga Deportiva Alajuelense se refirió al tema tras una eliminatoria que se puso cuesta arriba, luego de los empates contra Nicaragua y Haití.

A Rónald Matarrita le tocó ser el novato, llegar y ver a los veteranos en la Selección Nacional. Con el paso del tiempo, después ya no era el nuevo, sino que también ya sumaba su propio millaje.

Matarrita habló de la Selección en la nueva zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto, luego de la victoria de Alajuelense contra Liberia, por 2-0 con goles de Guillermo Villalobos y Jeison Lucumí.

“Creo que el cambio generacional fue un poco abrupto, creo que dejaron muy pocos de experiencia, donde tal vez no había ese nivel intermedio de jugadores, sino que había dos o tres que ya tenían mucha experiencia y todos los demás venían empezando”, apuntó Rónald Matarrita.

Dijo que si bien es cierto se trata de una generación con muy buenos jugadores, tampoco se les podía dejar solos.

“Creo que sí necesitaban un poco más de apoyo, más de ver figuras ahí que quisieran caer en la realidad de que estabas en una Selección Nacional. Por mencionarte algo, yo cuando debuté fue en el 2015, con la Selección que venía del 2014.

”Entonces, sentarme en la mesa, ver a todos los que hicieron el papel de Brasil 2014, para mí me daba esa necesidad de estar a la altura de ellos”, explicó el carrilero.

“Creo que los jugadores que están lo han hecho bien, pero sí necesitan tal vez un poco más de compañía con gente de experiencia”, recalcó Rónald Matarrita.

De hecho, a él mismo lo entusiasma pensar en que si sigue jugando bien con su equipo, también podría retornar a la Tricolor.

“Siempre será un orgullo para mí estar ahí, si se me da la oportunidad... La Selección es un premio para cualquier jugador y cada uno moriríamos por estar ahí”, afirmó.

Rónald Matarrita: ‘Nos lavamos la cara’

Rónald Matarrita no solo habló de la Selección de Costa Rica, sino que también lo hizo sobre ese juego en el que la Liga sacó un triunfo valioso contra un Liberia aguerrido.

“Era un partido para lavarnos la cara de ese partido desastroso que tuvimos en Pérez Zeledón. Creo que nos lavamos la cara, hicimos un partido muy correcto de parte de todos los jugadores que estuvimos en el terreno de juego en los 90 minutos y ojalá seguir por esa senda de la victoria, no bajarnos de ahí y mantener el nivel que mostramos”, detalló Rónald Matarrita.

Además, en lo individual también siente que va subiendo su nivel. Desde hacía tiempo no jugaba tantos partidos seguidos. Y sus sensaciones son buenas.

“Me siento muy bien físicamente, he tenido mucha ayuda del staff, tanto médico como el técnico y mis compañeros, como los fisios, que me han hecho estar en este nivel óptimo. Me estoy reencontrando con la parte más profesional de mi carrera”, argumentó.

Rónald Matarrita se siente en muy buena forma con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Dijo que el descanso, la comida y las sesiones de prevención dan resultado.

“Todo me está ayudando para sentirme bien dentro de la cancha y ojalá seguir por esa línea y seguir subiendo de nivel”, concluyó.

El próximo partido de Liga Deportiva Alajuelense será el martes 16 de setiembre, contra San Carlos, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

