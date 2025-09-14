Puro Deporte

Rónald Matarrita dio su criterio sobre lo que considera que le hace falta a la Selección de Costa Rica

Por lo que él vivió en el pasado, Rónald Matarrita está convencido de que debe haber cambios en la Selección de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín
Costa Rica vs. Haití
Rónald Matarrita emitió un criterio muy puntual sobre lo que considera que debe cambiar en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

