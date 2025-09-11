Hija de Miguel ‘Piojo’ Herrera se desahoga desde México al destapar algo que involucra a su papá y la enoja

Mishelle luce con orgullo la camisa que le dieron a su papá el día que fue presentado como técnico de la Sele. Instagram Mishelle Herrera.

Mishelle Herrera, la hija de Miguel “Piojo” Herrera, no se quedó con las ganas de referirse a una situación que no comprende, que la enoja, y que efectivamente tiene que ver con el director técnico de la Selección de Costa Rica.

El descargo lo hizo a través de una historia en su cuenta de Instagram, mientras conducía su vehículo.

LEA MÁS: Fedefútbol sorprende con anuncio sobre Miguel ‘Piojo’ Herrera en medio de la tormenta

“¿Por qué al mexicano le da gusto que al otro mexicano no le vaya bien. Y celebra, o sea, cuando le está yendo mal. No lo entiendo, o sea, no entiendo esa mentalidad de la raza, no lo entiendo”, afirmó Mishelle Herrera, bastante molesta.

“Pero, bueno, el punto es que me están mentando la madre, me están diciendo: ‘Ya te sentías costarricense’ y se burlan”, añadió.

Mishelle Herrera, aquí con sus papás Miguel Herrera y Claudia Álvarez. (Instagram Mishelle Herrera/Instagram Mishelle Herrera)

La hija del “Piojo” aseguró que no se siente costarricense de país, sino que hoy apoya a la Selección de Costa Rica, porque apoya a su papá en su trabajo.

LEA MÁS: Vea el tiro libre de Ariel Lassiter que enfureció a Miguel ‘Piojo’ Herrera y a todo el país

“Como todas las personas que tienen un papá que quieren y que admiran. Y que lo apoyan en lo que está haciendo, en su trabajo, en la oficina, a lo que se dedican sus papás. Entonces, la gente pensará que porque ya le fue mal un día, ya no lo voy a apoyar.

”Y si son así de que a mi papá ya le está yendo mal en su chamba, mejor ya no lo apoyo, deberían de replantearse muchas cosas en su vida, chavos”, detalló.

Además, indicó que ya en otras ocasiones lo ha dicho y que ella misma sabe muy bien que los demás no la van a entender.

Pero todo se resume en que si un día le iba al América, después a Tigres, luego a Tijuana, y que hoy apoya a la Selección de Costa Rica, aunque no sea costarricense, es simple y sencillamente por una razón de peso, de sangre, de familia.

“Aunque soy mexicana y soy orgullosamente mexicana, apoyo a la Selección de Costa Rica por mi papá. No lo van a entender, chavos, no lo van a entender, porque como lo he dicho, muchas veces, para mí y para mi familia la que vibra no es la camiseta, es la sangre. Y esa chavos, no cambia, no cambia nunca”, concluyó Mishelle Herrera.

LEA MÁS: ‘¡Qué parida!’: Celso Borges vivió junto a Alexandre Guimaraes el drama de la Selección de Costa Rica y esto dijo

La Selección de Costa Rica empezó como nadie pensó la última ronda de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

El empate contra Nicaragua en Managua (tomando en cuenta que los pinoleros se quedaron con un hombre menos), aunado a la paridad contra Haití en el Estadio Nacional, luego de que la Tricolor llevaba dos goles de ventaja despertó las críticas y la molestia, acompañadas con el coro de “Fuera Piojo, fuera Piojo, fuera Piojo…”, que se escuchó con fuerza desde las gradas.

La Fedefútbol reportó que Miguel Herrera emprende un viaje a México este jueves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Periodista Anthony Porras incomodó a Miguel ‘Piojo’ Herrera con una pregunta y el técnico reaccionó fuerte

De momento, Miguel “Piojo” Herrera se mantiene en el cargo, pero deberá presentar un informe. Y lo que molesta a la hija del seleccionador nacional es que en su país, muchos se alegran de que a su papá no le vaya bien.

Para evitar especulaciones, a través de la oficina de comunicación de la Federación se dio a conocer que el “Piojo” viajó a México con autorización previamente otorgada, para atender un compromiso familiar. Y que su regreso está programado para el próximo fin de semana.