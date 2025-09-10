Periodista Anthony Porras incomodó a Miguel ‘Piojo’ Herrera con una pregunta y el técnico reaccionó fuerte

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, trataba de llevar el hilo de la conferencia de prensa. Respondió a quienes piden su salida. El timonel atendió con seriedad y tranquilidad cada consulta, hasta que Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, tomó el micrófono.

La “Pitón”, como se le conoce a Porras, mordió fuerte con la consulta y le tiró con dureza al timonel, quien, tras contestarle, lo volvió a mencionar en las respuestas que dio a otros comunicadores que preguntaron después de Porras.

“Don Miguel, lo escuché decir que no entiende por qué. Si usted no entiende, que es el entrenador, evidentemente uno dice: el barco va perdido. Si usted viene aquí a decirnos que no entiende, ¿qué conclusión sacamos?”, le consultó Anthony Porras a Miguel Herrera.

Anthony fue más allá y le dijo a Herrera cuál era la argumentación, ahora que el Mundial está en riesgo, para apoyar su continuidad.

El entrenador respondió que no entendió qué pasó en los primeros 20 minutos del segundo tiempo.

“El primer tiempo fue muy bueno, el equipo llegó por derecha, por la izquierda y se robó la pelota. Entonces, ¿por qué se deja de hacer lo que se hacía bien? Por momentos, en lapsos del encuentro, porque fueron 20 minutos del segundo tiempo y después se tiene la determinación. Keylor tapa el penal y no hay reacción de tomar la pelota, no hay esa determinación, y al tipo que lanzó le quedó el rebote y remató solo. Pero el barco no va a la deriva: busco el partido, saco gente de atrás y busco el partido”, aseguró Miguel Herrera.

- ¿Cuánta responsabilidad asume por lo que pasó?

- Toda, soy el responsable de esto, la culpa es mía. Me trajeron para que esto funcione, tiene que funcionar, porque la idea es mía. Yo no dije que no tenía idea del juego, fueron 20 minutos. No me dejaste terminar al compañero Porras (Anthony) y decir que lo que él dijo, él lo dijo. En ningún momento yo dije que no tenía idea del juego, fueron 20 minutos de distracción y no tenía idea de por qué pasó. Señor Porras, eso lo dijo usted, para que no todo el mundo diga: no tiene idea. Sí tengo idea de lo que está pasando.

- ¿Para octubre se va más preocupado o ocupado, tomando en cuenta esos lapsos donde la Selección se perdió?

- Ocupadísimo para tratar de conseguir los puntos en octubre. Teníamos la idea de sacarlos en esta fecha y los dejamos ir, porque en los dos partidos teníamos la ventaja. Ocupado en hacer las cosas mejor y que el equipo redondee todo el partido, no solo en lapsos.