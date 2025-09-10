Keylor Navas salió molesto y afirmó que la Selección de Costa Rica está regalando los goles

Keylor Navas, capitán de la Selección de Costa Rica, salió a dar la cara, luego del gris empate 3-3 contra Haití. La Tricolor terminó silbada.

A Keylor le molestó que tras ir ganando 2-0, el rival empatara, le diera vuelta al marcador y la Tricolor sufriera para llegar al empate.

“El fútbol es así, es cruel e injusto, justo para otros. Tratamos de dar lo mejor, pero no nos pueden empatar un partido que estamos ganando 2-0. Eso no nos puede pasar y no podemos tapar el sol con un dedo, pese a que hacemos lo necesario para que se nos den los resultados”, dijo Keylor con evidente molestia.

Navas añadió que fue difícil terminar con el 3-3, ceder puntos en casa y le costó encontrar una explicación de lo sucedido.

“Estamos descontentos, los demás equipos están más cerca del mundial que nosotros y eso no puede pasar. Estamos tristes, somos conscientes y queremos mejorar”, indicó Keylor.

Para el guardameta fue difícil sacar una conclusión de lo sucedido en el terreno de juego.

“Nadie quiere fallar, todas queremos hacer las cosas bien. Yo quiero atajar todas, hacer bien las cosas, pero debemos sacar el carácter y dar más de lo hecho hasta ahora, porque no nos está alcanzando”, destacó Navas.

Keylor Navas, capitán de la Selección de Costa Rica, dijo que deben mostrar carácter, porque otros están cerca del Mundial 2026 y Costa Rica se aleja. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor insistió que en casa, Costa Rica se debe hacer respetar y según añadió, cree que hay margen de mejora.

“También se hacen cosas buenas y que pase esto no pone tristes. Hay que apoyarnos todos, ser líderes positivos y decir las cosas y se tienen que decir con la intención de mejorar. Debemos ser mejor selección y buscar llegar al mundial, pero si los resultados no se nos dan, es por cosas que no hacemos bien”, aseguró Keylor Navas.

Keylor añadió que no pueden cometer los errores en que han incurrido, porque: “Nosotros estamos regalando los goles”.

El arquero agregó que nadie quiere fallar, todos quieren hacer los pases bien, pero es el momento de sacar el carácter.