‘Fuera Piojo’: La afición de Costa Rica explota y pide la salida del entrenador

Miguel Herrera no la está pasando bien en la tercera ronda eliminatoria de Concacaf.

La Selección de Costa Rica empató 3 a 3 contra Haití. Ante esto la afición presente en el Estadio Nacional se pronunció con fuerza y pidió la cabeza del entrenador, Miguel Piojo Herrera.

La Nacional comenzó ganando el duelo 2 a 0, sin embargo, en el segundo tiempo tuvo un rendimiento para el olvido al punto que los haitianos se le fueron encima al equipo y consiguieron no solo empatar, sino ponerse 3 a 2 arriba en el marcador, pese que al final el cotejo finalizó 3 a 3.

Herrera salió del terreno de juego de primero, se notó muy molesto y de hecho golpeó las cortinas que llevan al camerino del cuadro patrio. Su molestia fue más que notoria.

“Los más dolidos somos nosotros, la verdad es que entendemos a la afición. Nosotros queríamos cerrar con cuatro puntos esta primera jornada, pero no se pudo. Al final esto es de continuar y contra Honduras debemos ganar”, afirmó Julio Cascante, defensor del plantel tico.

Mientras tanto, el “Fuera Piojo” empezó a escucharse con fuerza desde las graderías que estaban a medio llenar.

Miguel Herrera llegó a la Selección Nacional en el mes de enero pasado, luego de la salida de Claudio Vivas, quien asumió el puesto después de que Gustavo Alfaro dejara el plantel en el segundo semestre del 2024.

Antes de esta fecha eliminatoria, contra Nicaragua y Haití, la relación del entrenador con la afición era buena; no obstante después del empate con los nicaragüenses y ahora la igualdad contra los haitianos la afición empezó a buscar culpables de lo vivido y encontró en Herrera la figura para desahogarse.

Herrera fue quien insistió para tener de regreso a Keylor Navas en el arco patrio. De hecho, el timonel hasta viajó a Argentina para reunirse con el arquero, cuando militaba en Newell’s.

Ahora, la relación entre Herrera y la gente parece que se desgastó con dos resultados. La afición no perdonó dejar puntos ante dos rivales que en el papel parecían inferiores.