Miguel ‘Piojo’ Herrera le responde a quienes piden su salida

Al final del partido que la Selección de Costa Rica empató como local, 3-3 contra Haití, los aficionados corearon, “fuera Piojo, fuera Piojo”.

En la conferencia de prensa, luego del compromiso, la primera pregunta para Miguel Herrera, fue si está dispuesto a escuchar la voz del pueblo y hacerse a un lado.

LEA MÁS: Keylor Navas salió molesto y afirmó que la Selección de Costa Rica está regalando los goles

- ¿Al final del partido se escuchó el “fuera Piojo”, está dispuesto a dar un paso al costado?

- La autocrítica es que se va ganando 2-0 y se pierde la ventaja y una forma de juego. No entiendo qué pasa y regalamos jugadas tontas, un penal que no tenemos que regalar y le damos iniciativa al rival. Es obvio que la afición no está contenta, porque no sacamos el resultado que queríamos y hay que seguir peleando. Sería lo más cobarde si doy un paso al costado, si la directiva toma una decisión, pero yo estoy trabajando, hay una idea y si no fuera así, no hubiéramos sido mejor en el primer tiempo.

- En los últimos partidos se ha tenido la ventaja y se ha desperdiciado. ¿Es por falta de liderazgo de los jugadores en la cancha?

- No podríamos hablar de manejo de juego, cuando vamos ganando 2-0 y está empezando el segundo tiempo y dejamos de hacer lo que hicimos en el primer tiempo. Vamos a ver y no tomar decisiones con la cabeza caliente, con la molestia del juego, nos queda un mes para tomar decisiones y buscar la forma de sacar los puntos que necesitamos.

- ¿Usted dijo que se tuvo 20 minutos malos, pero por qué avanzó el juego y no hacía variantes?

- Porque después volvimos a tomar la batuta del encuentro, tuvimos llegadas y no concretamos. Josimar estuvo bien, con mucha presencia en el área y no pudimos convertir, se tiraron centros por la derecha. Cuando los muchachos empezaron a perder velocidad, se buscó modificar el partido.