Vea el tiro libre de Ariel Lassiter que enfureció a Miguel ‘Piojo’ Herrera y a todo el país

En tiempo de reposición, en la última jugada del partido, era el último aliento, la esperanza de hacer algo para ganar, y Ariel Lassiter la desperdició. ¿Cómo está la Tricolor en la eliminatoria?
En tiempo de reposición, en la última jugada del partido, era el último aliento, la esperanza de hacer algo para ganar, y Ariel Lassiter la desperdició. ¿Cómo está la Tricolor en la eliminatoria?
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.