Vea el tiro libre de Ariel Lassiter que enfureció a Miguel ‘Piojo’ Herrera y a todo el país

En tiempo de reposición, en la última jugada del partido, era el último aliento, la esperanza de hacer algo para ganar, y Ariel Lassiter la desperdició. ¿Cómo está la Tricolor en la eliminatoria?

¿Qué hizo? Miguel “Piojo” Herrera dijo que ni él supo qué intentó Lassiter. El técnico aseguró que no fue una jugada planificada ni trabajada, que solo fue un invento de Ariel Lassiter.

Al encuentro se le agregaron siete minutos y, en el 90+7, cuando no había oportunidad para más, se dio el tiro libre al borde del área. Todos esperaban el centro globeado; Miguel Herrera afirmó que él pidió eso: “Se estaba acabando el partido, había que hacerlo así”, indicó Miguel Herrera, quien, tras ese señalamiento a Lassiter, terminó la conferencia de prensa.

El tiro libre que enojó a Miguel Herrera y todo un país pic.twitter.com/7SlLzMyUZS — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Pero Lassiter, quien nunca ejecuta los tiros libres en la Tricolor, estrelló el balón en la barrera de Haití.

“La última jugada debía ser un centro a gol: era la última jugada del encuentro, y no entiendo por qué de repente se les ocurre hacer esas cosas”, manifestó Miguel Herrera.

El encuentro se acabó, los silbidos se escucharon desde las gradas, también el “fuera el Piojo”, “fuera el Piojo” y Costa Rica, en este instante, con solo dos puntos de seis disputados, está fuera de la Copa del Mundo 2026.