Vea el tiro libre de Ariel Lassiter que enfureció a Miguel ‘Piojo’ Herrera y a todo el país

Un tiro libre de Ariel Lassiter terminó provocando la molestia de Miguel ‘Piojo’ Herrera y de todos los aficionados a la Selección de Costa Rica

Por Milton Montenegro

En tiempo de reposición, en la última jugada del partido, era el último aliento, la esperanza de hacer algo para ganar, y Ariel Lassiter la desperdició. ¿Cómo está la Tricolor en la eliminatoria?








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

