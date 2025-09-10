Fedefútbol sorprende con anuncio sobre Miguel ‘Piojo’ Herrera en medio de la tormenta

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Miguel 'Piojo' Herrera es uno de los más molestos con el empate entre la Selección de Costa Rica y Haití.

La preocupación y la molestia persiste a lo interno de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), luego de que la Selección de Costa Rica apenas contabiliza dos puntos de seis posibles en el tramo final de la eliminatoria mundialista.

Si desde las gradas se tomaran decisiones, pareciera que no habría mucho que pensar con respecto al seleccionador nacional.

Porque este grito se escuchó con fuerza, a una sola voz, en un estadio donde había poco más de 14.000 aficionados: “¡Fuera Piojo, fuera Piojo, fuera Piojo...!”.

El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, junto con Sergio Hidalgo (vicepresidente), Gustavo Araya (secretario general) e Ignacio Hierro (director deportivo), fueron los primeros en comenzar a conversar en el Estadio Nacional, a vista y paciencia de todos, tras el pitazo de Tori Penso, en el juego que culminó con empate entre Costa Rica y Haití.

Poco después se les unió Joseph Joseph, otro integrante del Comité Ejecutivo.

Según supo La Nación, en esa conversación no se mencionó la posibilidad de destituir a Miguel “Piojo” Herrera ni se habló de un eventual cambio de entrenador.

Un día después, todo se mantiene igual, porque en el Comité Ejecutivo no han visto el tema, al menos de momento.

Para evitar especulaciones, la oficina de comunicación de la Fedefútbol sorprendió con un aviso respecto a Miguel “Piojo” Herrera, reportando con anticipación algo que ocurrirá este jueves 11 de setiembre.

Miguel Herrera regresará al país el fin de semana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por este medio les informamos que el profesor Miguel Herrera, con la autorización previamente otorgada por la FCRF, saldrá del país este jueves para atender un compromiso familiar. Su regreso está programado para el próximo fin de semana”, versa en el comunicado de la Federación.